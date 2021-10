SpaceX conserta um banheiro Crew Dragon após um acidente no espaço

Um foguete Falcon 9 e a cápsula Crew Dragon estão prontos para lançamento na Plataforma 39A no Kennedy Space Center da NASA em Cape Canaveral, Flórida, em 15 de setembro. Antes do próximo lançamento ao espaço, a NASA deve examinar e concordar com algumas das mudanças que a SpaceX fez para lidar com isso. Alguns problemas com um componente principal – o banheiro. (Paul Hennessy / Agência Anadolu via Getty Images)

CAPE CANAVERAL, FL – A cápsula do SpaceX Crew Dragon está configurada para levar um grupo de astronautas profissionais ao espaço neste fim de semana. Mas primeiro, a NASA tem que olhar e concordar com algumas das mudanças que a SpaceX fez para resolver alguns dos problemas com um componente chave – o banheiro.

Um problema com o banheiro do Crew Dragon foi identificado pela primeira vez durante este Missão Inspiration4 da SpaceX em setembro, que transportou quatro pessoas na primeira missão turística à órbita, onde passaram três dias.

Jared Isakman, líder e financiador da missão “Inspiration4”, como ele a chamou, disse à CNN Business no mês passado que O alarme disparou durante a missão, para alertar a tripulação sobre um problema inesperado com o ventilador do banheiro. Ele disse que ele e seus companheiros de viagem estavam trabalhando com consoles SpaceX em terra para solucionar problemas.

O problema não causou problemas sérios para a equipe do Inspiration4, nem houve casos de gotejamento de fluidos corporais na cápsula.

“Quero ser 100% claro: não houve absolutamente nenhum problema na cabine no que se refere a isso”, disse Isakman.

Mas depois que a tripulação do Inspiration4 retornou à Terra, a SpaceX desmontou sua espaçonave para inspecionar o erro potencial.

“Há um tanque de armazenamento onde a urina é armazenada (e) há um tubo que foi desconectado ou retirado do bastão”, disse William Gerstenmaier, um ex-administrador associado da NASA que agora atua como chefe de garantia de missão da SpaceX. “Isso basicamente permitiu que a urina não entrasse no tanque de armazenamento, mas principalmente no sistema de ventilação.”

A situação destaca como uma espaçonave que fez todos os voos de teste necessários, verificados e aprovados, e até mesmo completou missões completas, pode ainda apresentar riscos de projeto imprevistos.

Hélices são usadas em banheiros de naves espaciais para criar sucção e controlar o fluxo de urina porque, no ambiente de microgravidade do espaço, os resíduos podem – e até mesmo ir – em todas as direções possíveis.

Neste caso particular, a tripulação do Inspiration4 não percebeu, no entanto, nenhum excremento flutuando ao redor da cabine porque o vazamento ainda estava descendo para as áreas contidas no subsolo, disse Gerstenmaier. Ele acrescentou que quando a equipe da SpaceX levantou o piso, eles confirmaram que havia “contaminação”.

Acontece que outra cápsula do Crew Dragon que foi lançada antes, mas ainda está no espaço, também está lidando com um vazamento semelhante.

A cápsula que foi usada para transportar astronautas profissionais para a Estação Espacial Internacional em abril, em uma missão batizada de Crew-2, enfrentou problemas semelhantes. Mas, como esses astronautas só precisavam contar com o banheiro a bordo do Crew Dragon enquanto faziam o trânsito para a Estação Espacial Internacional – em vez dos três dias inteiros que a tripulação do Inspiration4 passou a bordo de sua cápsula – a bagunça não era tão ruim.

No entanto, a cápsula Crew Dragon ainda está anexada à Estação Espacial Internacional e terá que ser usada para trazer a tripulação de astronautas de volta à Terra no próximo mês. Portanto, a SpaceX conduziu uma série de testes de solo para garantir que a estrutura de alumínio do Crew Dragon pudesse resistir ao vazamento de urina e que o material não se tornasse gravemente corrosivo.

Essencialmente, os pesquisadores da SpaceX molharam alguns pedaços de metal na urina misturados com oxon – a mesma substância usada para remover a amônia da urina a bordo do Crew Dragon – para ver como ele reage com o alumínio. Gerstenmaier disse que eles o colocaram dentro de uma câmara para imitar o vazio do espaço e encontraram erosão limitada.

“Vamos verificar as coisas novamente, verificaremos as coisas três vezes e obteremos mais algumas amostras, vamos retirá-las das salas e verificá-las”, disse ele. “Mas estaremos prontos para partir e garantir que a tripulação esteja segura para retornar.”

Para garantir que tal situação nunca volte a acontecer, a SpaceX projetou uma solução para sua próxima missão, optando por soldar o tubo perdido no lugar para eliminar o risco de ele não grudar. A NASA ainda não deu a aprovação final para essa correção, mas, considerando tudo, os funcionários da NASA e da SpaceX estão confiantes de que esses problemas irão embora e a missão deste fim de semana seguirá em frente.

“O voo do Inspiration 4 foi realmente um presente para nós”, disse Steve Stitch, gerente do programa de tripulação comercial da NASA, neste caso.

O vôo deste fim de semana será a quarta missão do SpaceX Crew Dragon a transportar astronautas profissionais para a estação espacial como parte de um acordo que a SpaceX assinou com a NASA. A bordo estarão os astronautas da NASA Raja Chari, Tom Marshbourne e Kayla Barron, e o astronauta da ESA Matthias Maurer. Eles passarão seis meses a bordo da Estação Espacial Internacional, continuando a história de 20 anos da estação espacial de hospedar astronautas de todo o mundo para conduzir pesquisas científicas.

