Soul Hackers 2 anunciado para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e PC

ATLUS anunciar Piratas da Alma 2 cerca de PlayStation 5E a Série XboxE a Playstation 4E a Xbox OneE as computador (vapor). Ele será lançado em 25 de agosto no Japão e 26 de agosto em todo o mundo. Possui opções de narração em inglês e japonês e opções de legendas em inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, japonês, coreano e chinês (simplificado e tradicional).

No Japão, o jogo também estará disponível no formato . Piratas da Alma 2 Edição de 25º aniversário para PlayStation 5 e PlayStation 4. Com preço de 17.380 ienes, inclui um álbum de música de 25º aniversário de três discos com 30 faixas e um livro de 25º aniversário de 100 páginas com arte, entrevistas e muito mais; Personagem de Iho-kun. Conteúdo especial para download da roupa especial “traje de empregada estilo Mary”; e o conteúdo para download da fusão demoníaca “Aiho-kun”.

Inclui pré-encomendas para o jogo no Japão.Personagem 5 Conjunto de moda e música de fundo “, que inclui o seguinte:

■ história Uma história ambientada em meados do século 21 e um pouco mais adiante a partir de agora. Os Invocadores de Demônios vivem em comunidades sombrias e aproveitam os poderes sobrenaturais dos Demônios. E Ion, um ser que observa o mundo, descobre a próxima ruína do mundo. Para evitar a ruína, Ringo e Figue descem em Aion no mundo humano. Eles saem para proteger as duas pessoas necessárias para evitar a destruição, mas ambos já estão mortos. Ringo implanta a habilidade especial de Aion “Soul Hack” para reviver seus alvos. Trabalhando ao lado dos Devil Summoners, Ringo e Figue procuram desvendar um mistério sobre o futuro do mundo em jogo. Você será capaz de evitar a destruição…? ■ Personagens Ringo (dublado por Tomoyo Kurosawa) Agente para a próxima geração de formas de vida cibernéticas Aion. Sendo um bebê nascido, ela tem uma forte curiosidade sobre a sociedade humana e emoções. Ela está na linha de frente com Arrow e outros invocadores de demônios, lutando para evitar a ruína. FIG (dublado por Nanako Mori) Agente Aion, como Ringo. Brilhante e reservada, ela é como a irmã mais velha de Ringo, que avança em seu próprio ritmo. Figue também tem interesse e admiração pela humanidade e é muito amigável com os humanos. É especializada em análise de informações e oferece suporte logístico. Flecha (dublado por Kaito Ishikawa) Agente da Devil Summoner Yatagarasu Society. Um dos “alvos a proteger para evitar o fim do mundo” descoberto por Aion. Morto enquanto incógnito, mas revivido pelo Soul Hack de Ringo. Ele geralmente é um cara quieto que não fala muito. Mas ele também é honesto, emocional e valoriza muito a moral. Por esta razão, ele e meu nascimento muitas vezes colidem. meu aniversário (dublado por Ami Koshimizu) Agente da Sociedade Fantasma da Devil Summoner Society. Ela foi morta por um aliado por uma razão desconhecida. Depois que ela é revivida pelo Soul Hack de Ringo, ela acompanha Ringo na busca pela causa de sua morte. Ela é calma e racional. Ela dá grande ênfase à racionalidade e competência e às vezes pode tomar decisões difíceis, mas suas experiências passadas parecem desempenhar um papel. sizu (dublado por Masaya Matsukazi) Invocador de Demônio Independente. Morto por um agente da Phantoms Society, mas revivido pelo Soul Hack de Ringo. Ele acompanha Ringo e os outros em busca de um determinado objetivo. É romântico, charmoso e luxuoso. Como ele pode ler o ar e agir de acordo, ele é frequentemente o mediador entre Arrow e Milady. Mantém a equipe funcionando sem problemas. ■ Palavras-chave íon Além da compreensão humana, nascido dos confins da tecnologia. Observando o mundo humano nas sombras. Um dia, ela descobre a destruição iminente do mundo e envia os agentes Ringo e Vig para detê-lo. Invocador do Diabo Humanos que contratam demônios e usam suas incríveis habilidades para resolver problemas além da compreensão humana. Existem também alguns invocadores, por outro lado, que usam seu poder para o mal, como assassinato e crime. Ringo e sua companhia lutam para evitar a destruição e se envolvem com as sociedades opostas de invocadores de demônios, a Sociedade Fantasma e Yatagarasu. demônios Seres espirituais que existiram ao lado dos humanos desde os tempos antigos. Eles não são necessariamente seres malignos, e até deuses e fadas são chamados de demônios. Diz-se que em um determinado lugar, existe uma arte secreta de fundir demônios para formar novos demônios. COMP Uma ferramenta que ajuda a convocar demônios. Cada usuário tem uma aparência diferente e pode ser modificado para se parecer com seu item ou decoração favorito. As empresas e empresas de Ringo foram modificadas com a tecnologia Aion, permitindo-lhes equipar demônios diretamente ao próprio COMP. Hackear a alma Uma das funções do Aion. É a capacidade de intervir e melhorar a mente e o espírito humano. Ringo Soul Hack é usado naqueles que acabaram de morrer e interfere em suas memórias no momento da morte. Ele permite que uma pessoa se recupere expressando seu remorso pela morte e seu forte desejo de viver. sábado Ataque o ponto fraco do inimigo para lançar um ataque total! Desfrute de um sistema de batalha ainda mais emocionante baseado nos conhecidos sistemas Press Turn Shin Megami Tensei E a Personagem Series. Reinos – Cidades Secretas Nas cidades habitadas por humanos, existem cidades secretas chamadas reinos que apenas invocadores de demônios podem entrar. Nessas cidades, os demônios andam de mãos dadas com os Devil Summoners, e há muitas facilidades para o summoner, como fusão de demônios, atualizações COMP e coleta de informações. ■ Pessoal Gerente de Produção: Shinjiro Takata (Shin Megami Tensei: Sobrevivente DemônioE a Shin Megami Tensei: Sobrevivente Demônio 2E a Tokyo Mirage Sessions #FEE a Shin Megami Tensei V)

Shinjiro Takata (Shin Megami Tensei: Sobrevivente DemônioE a Shin Megami Tensei: Sobrevivente Demônio 2E a Tokyo Mirage Sessions #FEE a Shin Megami Tensei V) Produtor e Diretor: Eiji Ishida (Shin Megami Tensei: Uma Jornada EstranhaE a Invocador de Demônios: Piratas EspirituaisE a Shin Megami Tensei IV), Mitsuru Hirata (radiante HistóriaE a Tokyo Mirage Sessions #FE)

Eiji Ishida (Shin Megami Tensei: Uma Jornada EstranhaE a Invocador de Demônios: Piratas EspirituaisE a Shin Megami Tensei IV), Mitsuru Hirata (radiante HistóriaE a Tokyo Mirage Sessions #FE) Design de personagem: Shiro Miwa

Shiro Miwa compositor: Monaka

Assista ao trailer do anúncio e ao arquivo da transmissão ao vivo abaixo. Mostre as primeiras capturas de tela na galeria. Visite o site oficial aqui: inglêsE a japonês.

