Sorteio de qualificação para a Copa do Mundo – Portugal empata com Cristiano Ronaldo contra a Itália

Ou a campeã europeia Itália ou Cristiano RonaldoPortugal vai perder a Copa do Mundo de 2022 depois de estar empatado no mesmo play-off no sorteio de sexta-feira.

Isso significa que Ronaldo e a Itália, campeã europeia ou tetracampeã da Copa do Mundo de 2016, perderão o torneio no próximo ano.

A Itália terminou em segundo lugar ante a Suíça na fase de grupos das eliminatórias, enquanto Portugal subiu ao topo do grupo depois de perder em casa para a Sérvia, o que significa que ambas as seleções devem passar pelo novo sistema de repescagem se quiserem participar. Finais do Qatar em um ano.

Portugal enfrentará a Turquia em casa nas semifinais, enquanto a Itália receberá a Macedônia do Norte. Os vencedores dessas duas semifinais se enfrentarão por uma vaga na Copa do Mundo. Portugal ou Turquia jogam em casa na final.

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022: como funciona ao redor do mundo

“Não foi um grande sorteio, poderia ter sido melhor”, disse o técnico da Itália, Roberto Mancini, após o sorteio. “Teremos de vencer a Macedônia do Norte e Portugal terá de vencer a Turquia”.

“São jogos pontuais e sempre há adversidades. Tal como gostaríamos de ter evitado Portugal, penso que é. [Portugal] Ele teria evitado a Itália com prazer. Vamos chegar à Copa do Mundo? Estamos sempre confiantes e positivos. O mais importante é que todos os jogadores estejam disponíveis. ”

O País de Gales e a Escócia também se uniram, o que significa que apenas um desses dois países ficaria no Catar. O País de Gales enfrentará a Áustria e a Escócia, e a Ucrânia se enfrentará nas semifinais. Na pista restante, a Rússia enfrentará Polônia e Suécia com a República Tcheca.

“Demos a nós próprios uma grande oportunidade”, disse o treinador do País de Gales, Robert Page, em resposta ao sorteio. “Trabalhamos duro como sempre para terminar em segundo e conseguir o empate em casa. Temos tudo pelo que jogar.”

“A Ucrânia está lá com os mais difíceis”, disse o técnico da Escócia, Steve Clarke, à BBC após o sorteio [draw] Portanto, sabemos que o País de Gales tem estado muito bem ultimamente. Conhecemos bem os austríacos.

“Mostramos durante a qualificação para a Euro 2020 que podemos lidar com a tensão nas semifinais e nas partidas finais, e esperamos poder provar isso novamente em março.”

Doze times vão participar dos playoffs, sorteados em três pistas para quatro times, com duas semifinais e uma final em cada uma. Os vencedores das três finais levarão as últimas vagas europeias na Copa do Mundo.

As eliminatórias são partidas em casa e fora, em que as seleções jogam em casa nas semifinais e os anfitriões da final são determinados por empate.

A Copa do Mundo de 2022 será realizada no Catar de 21 de novembro a 18 de dezembro.

Banho A

Semifinais

Escócia vs Ucrânia

País de Gales vs Áustria

último

O vencedor será do País de Gales contra a Áustria, em casa, na final

Banho B

Semifinais

Rússia vs Polônia

Suécia contra República Tcheca

último

O vencedor da Rússia x Polônia estará em casa na final

caminho c

Semifinais

Itália x Macedônia

Portugal vs Turquia

último

O vencedor será Portugal contra a Turquia em casa na final

As semifinais serão disputadas na quinta-feira, 24 de março, e as finais na terça-feira, 29 de março.