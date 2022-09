Sony confirma que PSVR 2 não será compatível com PSVR 1

foto : Sony / Kotaku

Enquanto as primeiras impressões do PSVR2 Elogie uma variedade de recursosAlém da qualidade geral da experiência, um dos recursos que não chegará ao novo fone de ouvido exclusivo do PS5 da Sony é a compatibilidade com versões anteriores. Os títulos VR de última geração da empresa permanecerão lá.

no máximo Episódio final do podcast oficial do PlayStationHideaki Nishino, vice-presidente sênior de experiência de plataforma da PlayStation, falou sobre os excelentes recursos e a saga de desenvolvimento de projetar e construir um novo headset VR para o PS5. Quando perguntado diretamente se os títulos de VR de última geração podem ser reproduzidos no novo fone de ouvido, Nishino afirmou que “os jogos de PSVR não são compatíveis com o PSVR2 porque o PSVR2 foi projetado para oferecer uma experiência de VR verdadeiramente de próxima geração”.

Nishino destacou o conjunto de recursos avançados do PSVR2 como uma razão óbvia para isso, especificamente os controladores prontos para feedback tátil, com gatilhos adaptáveis, além de rastreamento de entrada e saída e rastreamento de olhos, entre outros. “Desenvolver jogos para PSVR2 requer uma abordagem completamente diferente do PSVR original”, disse Nishino.

Para ser honesto, eu lutaria para nomear até seis títulos memoráveis ​​no PSVR original. Mas não há como negar que isso é uma chatice, especialmente quando é possível que esses jogos apareçam apenas por um tempo limitado em dispositivos tão específicos. Enquanto os maiores títulos parecem Resident Evil 7Você terá suporte completo para PSVR2, como jogos Robinson: A Jornada ou golem Você corre o risco de se perder com o tempo se não aparecer em outras plataformas de RV.

Se você seguir com Compatibilidade com versões anteriores épicas Nas plataformas PlayStation, algo que o Xbox introduziu totalmente, provavelmente não o surpreenderá. Esperamos que os clássicos esquecidos do PSVR, sejam eles quais forem, encontrem uma saída para a ilha de experiências inadequadas da Sony.