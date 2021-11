Sondagens mostram apoio ao partido do primeiro-ministro de Portugal após eleição imediata

O primeiro-ministro português, Antonio Costa, sorri ao participar de uma coletiva de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel (foto), durante a Cúpula da Comunidade Europeia em 8 de maio de 2021 no Porto, Portugal. REUTERS / Violeta Santos Maura / Arquivo de fotos

Lisboa, 11 de novembro 15 (Reuters) – Os social-democratas de centro-direita receberam um pouco menos de apoio em uma pesquisa na segunda-feira, depois que os socialistas de centro-esquerda de Portugal foram chamados a votar em uma eleição antecipada em 30 de janeiro. Segundo lugar à distância.

O Partido Socialista do primeiro-ministro Antonio Costa subiu para 39% na pesquisa intercompass de 612 entrevistados em 5 a 11 de novembro, contra 36,8% em setembro na pesquisa anterior, em setembro, depois que o presidente Marcelo Rebello de Souza anunciou a data das eleições. Da maioria absoluta.

A principal oposição social-democrata subiu de 24,6% para 28,1%.

A pesquisa sugere que a maioria dos outros partidos, incluindo os ex-aliados linha-dura de Costa, aliou-se à direita no mês passado ao rejeitar o orçamento do governo, levando a eleições imediatas e dando apoio. consulte Mais informação

Analistas políticos dizem que uma eleição por si só não resolverá o impasse político, já que nem o partido nem a coalizão viável provavelmente alcançarão uma maioria estável, minando a capacidade do país de usar os fundos europeus de recuperação da epidemia para estimular o crescimento.

A maioria sente que a Aliança de Esquerda não pode ser reconstruída por causa da desconfiança mútua.

Várias outras pesquisas apontaram recentemente para um quadro semelhante para os dois primeiros concorrentes, mas há diferenças no apoio a alguns partidos menores, muitas vezes significativos.

O Bloco de Esquerda ficou em terceiro com 7,7% na pesquisa da Intercompus, seguido pela extrema direita Seka com 6,3%, que alcançou 10% na pesquisa do ISCTE / ICS divulgada no fim de semana.

De acordo com o ISCTE / ICS e algumas outras pesquisas, Seka, com apenas uma cadeira parlamentar, provavelmente vencerá as próximas eleições, mesmo que perca como terceira maior força na próxima legislatura.

Reportagem de Andre Khalif, edição de Nick Jiminski

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.