Sonda da NASA em Marte enfrenta outro obstáculo: seixos

agência da NASA determinação Marte Andarilho Ela encontra outro obstáculo em sua missão para encontrar evidências de Vida microbiana antiga.

No decorrer da coleta de amostras de rochas e regolitos marcianos, que eventualmente retornariam à Terra, o rover enfrentou um “novo desafio”.

“Alguns detritos do tamanho de pedrinhas parecem estar obstruindo meus braços robóticos de entregar o tubo para fechar/armazenar”, a Equipe de Perseverança Tweet no início deste mês.

Agora, a equipe da missão Mars 2020 da NASA diz que tem um plano para lidar com problemas do circuito de bits do rover: sequências operacionais foram desenvolvidas e testadas no fim de semana anterior e na semana passada.

“Com os testes em terra concluídos, estamos começando a implementar nossa estratégia de mitigação em Marte”, disse Jennifer Trosper, gerente de projetos do Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA, em comunicado. livros de sexta-feira. “No dia 12 de janeiro, fizemos um levantamento detalhado de imagens do terreno abaixo do Perseverance. Isso foi feito para que tivéssemos uma boa ideia das rochas e seixos que já estavam lá antes que mais – do nosso pequeno círculo – se juntassem a eles no futuro distante.”

Ao filmar, a equipe embarcou em uma manobra de braço robótico que você “nunca imaginou que faríamos – nunca”.

O conteúdo da última amostra de rocha granulada – o sexto núcleo de rocha – será devolvido à superfície de Marte no que Trosper descreveu como um “processo bastante simples”.

A equipe enviou ordens para o braço robótico do rover na quinta e sexta-feira.

“Imagino que sua próxima pergunta seja: ‘Por que você joga fora o conteúdo do tubo de amostra?'” A resposta é que, no momento, não temos certeza de quanto tempo as rochas granuladas durarão no tubo 261. E embora essa rocha nunca apareça na minha lista de cartões de fim de ano, a equipe científica parece gostar muito dela. os planos vão bem com Diluir o cascalho (veja abaixo), podemos muito bem tentar o núcleo Issole (a rocha da qual esta amostra foi retirada) novamente.”

Outras encomendas foram agendadas para sexta-feira para encomendar o rover para realizar dois testes rotacionais do circuito de bits a serem realizados neste fim de semana.

“Nossa expectativa é que esses percursos – e qualquer movimentação posterior da brita – ajudem a orientar nossa equipe, fornecendo as informações necessárias sobre como proceder. de fotos do casco, apenas no caso de um pop-up. Um ou mais seixos “, continuou Trosper.

Ela disse que a equipe espera enviar imagens e dados dos dois testes para a Terra até 18 de janeiro.

“A equipe de persistência está explorando todos os aspectos do problema para garantir que não apenas nos livremos desses detritos de rocha, mas também evitemos uma ocorrência semelhante durante amostragens futuras. Essencialmente, não deixamos nenhuma rocha intocada em busca desses quatro seixos, “Trosper concluiu.

Perseverance também teve problemas durante sua primeira tentativa de amostragem em agosto.