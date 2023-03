“Somos todos chineses”, disse o ex-presidente de Taiwan durante sua visita à China.

NANJING, China (Reuters) – O ex-presidente taiwanês Ma Ying-jeou disse nesta terça-feira, no início de uma visita histórica à China, que as pessoas em ambos os lados do Estreito de Taiwan são de origem chinesa e compartilham a mesma ascendência. Criticar.

Ma, que ocupou o cargo de 2008 a 2016, é o primeiro ex-presidente ou atual presidente taiwanês a visitar a China desde que o governo derrotado da República da China fugiu para Taiwan em 1949, no final de uma guerra civil com os comunistas.

Ele visita em meio a tensões crescentes, enquanto Pequim usa meios políticos e militares para tentar pressionar Taiwan, governada democraticamente, a aceitar a soberania chinesa.

O Partido Progressista Democrático de Taiwan questionou por que ele faria uma visita depois que a China tirou outro aliado diplomático taiwanês, Honduras, no domingo, deixando a ilha com relações diplomáticas formais com apenas 13 países.

Ma elogiou as contribuições de Sun em comentários na cidade de Nanjing, no leste da China, no mausoléu de Sun Yat-sen, onde o homem celebrou a derrubada do último imperador chinês em 1911 e a fundação de uma república.

“As pessoas de ambos os lados do Estreito de Taiwan são chinesas e ambas são descendentes do imperador Yan e Yellow”, disse Ma em comentários feitos por seu escritório.

Use as palavras em chinês para se referir a pessoas de ascendência chinesa, em vez de se referir à sua nacionalidade. Os descendentes do imperador Yan, amarelo é uma expressão que se refere ao ancestral comum do povo chinês.

[1/6] O ex-presidente taiwanês Ma Ying-jeou gesticula ao chegar a um aeroporto em Xangai, China, em 27 de março de 2023. Escritório/Relatório de Ma via Reuters

De acordo com pesquisas de opinião, a maioria dos taiwaneses não é mais considerada chinesa.

Sun ainda é oficialmente considerado o pai da República da China, que continua sendo o nome oficial de Taiwan.

O Partido Comunista também elogiou Sun por sua derrubada da Dinastia Qing, mas os governos de Pequim e Taipei não se reconhecem.

A visita de Ma faz parte de uma campanha do principal partido de oposição de Taiwan, o Kuomintang (KMT), à China na esperança de reduzir as tensões. O KMT tradicionalmente favorece relações estreitas com a China, mas nega veementemente ser pró-Pequim.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, repetidamente ofereceu negociações com a China, mas foi rejeitada porque a China a vê como separatista. Ela diz que apenas o povo de Taiwan pode decidir seu próprio futuro.

Ma, um membro sênior do Kuomintang, disse esperar pela paz.

“Esperamos sinceramente que os dois lados possam trabalhar juntos para alcançar a paz, evitar a guerra e se esforçar para revitalizar a China”, disse ele, novamente usando uma expressão que se refere ao povo chinês como uma raça e não como uma nacionalidade. Esta é a responsabilidade inevitável do povo chinês em ambos os lados do Estreito, e devemos trabalhar duro.”

Ma não deve se encontrar com nenhum dos principais líderes chineses nesta viagem. Ele e o presidente chinês Xi Jinping se encontraram em Cingapura em 2015.

