Soldados russos que fugiram das linhas de frente estão chamando Putin por mentir sobre a guerra

novo Vídeo Apresenta uma multidão de soldados russos culpando seu comandante por mensagens confusas e o presidente russo Presidente russo Vladimir Putin para colocá-los em perigo.

A filmagem, que dura mais de um minuto, circulou online na quarta-feira e consiste em um grupo de soldados da região russa de Yaroslavl gravando uma mensagem endereçada especificamente a Putin. Eles alegaram que seu comandante no campo de batalha queria que eles desistissem de uma missão, mas agora os acusam de deserção.

Pedimos que encontrem uma solução para esta situação. a carta começaDe acordo com a tradução em inglês. “O comandante da companhia ordenou que nos retirássemos das posições onde fomos bombardeados por tanques e artilharia. Em troca, o comando não nos deu cobertura e não nos deu nenhum apoio. Tínhamos apenas rifles de assalto e todas as outras armas foram danificadas.”

Eles acrescentaram: “Agora eles querem anunciar nossa deserção porque o comandante da companhia disse que não nos deu uma ordem. O assunto não nos diz respeito.”

Os soldados se retiraram da região de Yaroslav, na Rússia, sob forte bombardeio por ordem do comandante da companhia. Agora, o comandante afirma que nunca deu ordem, os desertores serão anunciados. Eles estão pedindo ajuda para encontrar uma solução. pic.twitter.com/CcMbD9BsSe — Dimitri (@wartranslated) 18 de janeiro de 2023

Os soldados continuam dizendo que, quando foram convocados pela primeira vez para o escritório de recrutamento no Território de Yaroslavl, deveriam estar na “defesa territorial”.

“Mas nós trapaceamos”, disseram eles. “Quando chegamos aqui, entramos em assaltos e ficamos na linha de frente. Não havia terceira ou quarta linha como disse o presidente.”

A filmagem foi entregue às esposas e mães dos soldados alistados e foi obtida pelo jornal Yaroslavl Pro Gorod.

Um dia antes do lançamento do vídeo, cerca de 10 esposas e mães foram ao posto para falar sobre seus entes queridos. Os soldados teriam entre 21 e 40 anos e estão envolvidos na guerra desde 28 de novembro.

Uma mulher não identificada disse que, conforme mostrado no vídeo, os soldados foram inicialmente informados de que não enfrentariam ameaças graves porque estavam na linha de frente. Agora, as mulheres pretendem compartilhar as preocupações dos soldados com Putin, o chefe do Comitê de Investigação, Alexander Bastrykin, e o procurador militar da Federação Russa, Valery Petrov.

“Meu marido está mobilizado, temos três filhos em comum”, disse uma mulher que usava o pseudônimo de Oksana. Pro GorodDe acordo com a tradução em inglês. “As crianças, é claro, estão orgulhosas do pai porque ele está defendendo seu país. E nossos maridos não se esconderam da mobilização.”

“Todos queremos vencer [in the conflict]E acrescentou: “É por isso que exigimos condições para isso: uniformes e armas normais, além de militares profissionais trabalhando em pontos críticos”.

As mulheres também alegaram que todo o contracheque dos soldados ia para roupas e equipamentos, incluindo meias, câmeras termográficas, walkie-talkies e antenas.

disse Mikhail Troitsky, professor de prática na Universidade de Wisconsin-Madison Newsweek É pouco provável que os soldados mobilizados esperem permanecer na Defesa Territorial.

É possível que os recrutas soubessem desde o início que teriam de lutar, mas as condições que enfrentaram na frente revelaram-se mais perigosas do que esperavam e os seus comandantes sentiram-se responsáveis ​​pelas suas vidas. [was] “Foi muito mais limitado do que eles queriam que fosse”, disse Troitsky.

Em dezembro, o ministro da Defesa russo Sergey Shoigu Ele disse Seu país não estava pronto Pela mobilização parcial de 300.000 membros que ocorreu por ordem de Putin em setembro.

Oito soldados mobilizados da região russa de Kaliningrado, que entraram em batalha pela primeira vez em setembro, deixaram as linhas de frente, pedindo um táxi para levá-los 300 milhas para casa. Ela era Eles foram presos e agora podem pegar até 15 anos de prisão Acusado de deserção, um jornal russo Kommersant mencionado.

No início deste mês, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse que a Rússia havia recrutado residentes na cidade de Horlivka, na região de Donetsk. Dos trinta soldados alistados, Quatro foram acusados ​​de terem deficiências.

uma Houve rumores de uma segunda mobilização Por causa do estado de guerra e das perdas crescentes.

Newsweek Entrei em contato com os ministérios de defesa da Ucrânia e da Rússia para comentar.