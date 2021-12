Sociais-democratas de Portugal curta pausa no partido do primeiro-ministro antes das eleições

LISBOA (Reuters) – Os social-democratas de oposição de Portugal reduziram a distância em relação ao Partido Socialista do primeiro-ministro Antonio Costa em uma pesquisa divulgada na quinta-feira, um mês antes das eleições parlamentares precipitadas.

Em uma pesquisa de opinião do ICS / ISCTE no jornal Express, o partido de centro-esquerda de Costa caiu dois pontos percentuais em uma pesquisa anterior em 13 de novembro, mas em linha com outras pesquisas recentes.

Os sociais-democratas de centro-direita subiram de 26% para 31%, com seu líder, Rui Rio, enfrentando um desafio de liderança interna no mês passado.

A taxa de erro foi de 3,3% em uma pesquisa com 901 pessoas em 10-20 de dezembro.

A extrema direita Seka, que ganhou apenas uma cadeira na assembléia dissolvida este mês depois de rejeitar o projeto de lei do orçamento de 2022 do governo minoritário em outubro, pode emergir como a terceira maior força no parlamento com 7% dos votos.

Aliança Comunista-Verde 6%, seguida pelo Bloco de Esquerda, 5%, e vários partidos menores.

Analistas políticos dizem que as eleições de 30 de janeiro por si só não resolverão o impasse político de Portugal, já que nem o partido nem a coalizão viável provavelmente alcançarão uma maioria estável, minando sua capacidade de usar o Fundo Europeu de Recuperação de Epidemias para estimular o crescimento do país.

O governo deve divulgar seu orçamento para este ano em uma base mensal a partir de janeiro. Alcançou um sólido crescimento econômico e eliminou o déficit orçamentário antes da epidemia do vírus corona, e espera uma forte recuperação neste ano e no próximo.