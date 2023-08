Snowflake obtém classificações mais altas à medida que suas ações sobem

As ações da Snowflake subiram no final do pregão depois que a empresa superou as expectativas de lucros. Sua previsão para o trimestre atual foi muito fraca.

Para o segundo trimestre fiscal, encerrado em julho, a Snowflake relatou lucros não-GAAP de 22 centavos por ação, superando as estimativas de 10 centavos por ação, de acordo com a FactSet. A receita total de US$ 674 milhões superou as expectativas de US$ 662 milhões. A receita do produto foi de US$ 640,2 milhões, superando as expectativas de US$ 626 milhões.

As ações da Snowflake (símbolo de ação: SNOW) subiram 4,1% logo após a queda dos resultados. As ações da empresa de armazenamento de dados em nuvem (ticker: SNOW) subiram 8,6% este ano, mas caíram 2,3% nos últimos 12 meses.

Para o terceiro trimestre fiscal, a empresa espera que a receita do produto fique entre US$ 670 milhões e US$ 675 milhões. Apenas o topo dessa faixa corresponde ao consenso dos analistas de US$ 675 milhões, de acordo com a FactSet. Snowflake espera uma margem operacional de 4% para o trimestre atual. A empresa manteve sua previsão de receita de produtos para o ano inteiro de US$ 2,6 bilhões e margem operacional não-GAAP de 5%.

O CEO Frank Slotman disse que a empresa pode aproveitar as vantagens da inteligência artificial e da inovação em aprendizado de máquina em seu anúncio de lucros.

“Como centro global de dados empresariais confiáveis, a Snowflake está bem posicionada para permitir o crescente interesse em IA/ML”, disse ele. “As empresas e as organizações estão cada vez mais a aperceber-se de que não podem ter uma estratégia de IA sem uma estratégia de dados.”

As previsões para o trimestre foram afetadas em maio, quando a empresa forneceu previsões de receitas de produtos entre US$ 620 milhões e US$ 625 milhões. Isso ficou abaixo das projeções da época de US$ 649 milhões.

