Smurfit Kappa fecha acordo de US$ 11 bilhões com a WestRock para criar uma empresa líder em embalagens

As empresas têm receitas combinadas de US$ 34 bilhões

As ações vão em direções opostas no pagamento de prêmios

O tamanho dos lotes das embalagens diminuiu após a pandemia

DUBLIN (Reuters) – A irlandesa Smurfit Kappa (SKG.I) comprou a rival norte-americana West Rock (WRK.N) por um valor acordado de 11 bilhões de dólares para criar a maior empresa de papel e embalagens do mundo e tentar lidar melhor com as economias fracas de ambos os lados. Do Oceano Atlântico.

O acordo combinará o maior produtor europeu de papel e embalagens com o segundo maior player dos Estados Unidos e criará uma empresa avaliada em cerca de 20 mil milhões de dólares.

As ações da Smurfit Kappa caíram 10%, enquanto as ações da WestRock subiram 7,2% nas negociações pré-mercado de terça-feira, com analistas dizendo que o prêmio pago pela empresa irlandesa foi maior do que a maioria de seus investidores esperava.

Os acionistas da WestRock receberão uma ação da nova empresa, chamada Smurfit WestRock, e US$ 5 em dinheiro para cada ação que possuírem, o que equivale a US$ 43,51 por ação, disseram as empresas em comunicado.

Analistas do JPMorgan e Jefferies questionaram o prêmio de 36% sobre o preço de fechamento da WestRock de US$ 31,88 em 6 de setembro – um dia antes da revelação das negociações. O JPMorgan disse que a maioria dos investidores com quem conversou esperava um prêmio entre 15% e 20%.

O acordo representa um ágio de 28% sobre o preço de fechamento de segunda-feira, e Ken Bowles, CFO da Smurfit Kappa, que assumirá a mesma função na nova empresa, disse à Reuters que este era um preço bastante normal no mercado, mas não era a parte importante do negócio.

“As duas empresas se unem no mesmo múltiplo, quando você adiciona US$ 5, isso é cerca de sete vezes isso. Isso é significativamente menor do que qualquer transação que ocorreu neste setor nos últimos anos, a maioria das quais esteve na casa dos dois dígitos.” “Bolas disseram.

“Não estamos montando isso no topo do ciclo, e também não estamos montando isso na parte inferior. É aquele ponto ideal onde sentimos que tempos muito melhores estão por vir.”

O CEO da Smurfit Kappa, Tony Smurfit, e o presidente, Irial Finan, também manterão suas funções na nova empresa após negociações que Bowles disse terem começado nos últimos oito meses.

Os acionistas da Smurfit Kappa receberão uma nova ação da Smurfit WestRock por cada ação que possuírem. Espera-se que eles detenham cerca de 50,4% da nova empresa após a conclusão do negócio, previsto para o segundo trimestre de 2024.

A Smurfit disse não ver problemas antitruste dada a sobreposição limitada entre as operações da Smurfit Kappa na Europa, América do Sul e Central e a presença da WestRock nos EUA, com exceção do México, que as empresas trabalharão para superar.

Resíduos Covid

As empresas de embalagens beneficiaram da crescente procura de bens e de comércio eletrónico durante os confinamentos devido ao coronavírus, mas têm lutado para igualar esses volumes desde que os consumidores retomaram os gastos em serviços e os produtores começaram a reduzir os stocks de embalagens.

A Smurfit Kappa relatou uma queda no lucro subjacente do primeiro semestre no mês passado, enquanto lutava para compensar um declínio nos volumes, mas esperava que os cortes de estoque por parte dos clientes terminassem com espaço para os preços das caixas aumentarem novamente à medida que a demanda se recuperasse.

Embora a WestRock tenha superado as expectativas de Wall Street em relação aos lucros do terceiro trimestre, ela disse que continua focada em simplificar seu portfólio e reduzir ainda mais os custos.

O JPMorgan estimou que a entidade combinada teria quotas de mercado de aproximadamente 20% no mercado de embalagens de papelão ondulado na Europa e na América do Norte.

O lucro subjacente ajustado combinado das duas empresas de US$ 5,5 bilhões e a receita de cerca de US$ 34 bilhões no ano encerrado em 30 de junho as diferenciariam dos rivais mais próximos International Paper (IP.N) e Ball Corporation (BALL.N).

A Smurfit Kappa rejeitou uma oferta de aquisição de US$ 9,5 bilhões em 2018 da International Paper.

A entidade combinada terá como meta economias de custos antes de impostos de mais de US$ 400 milhões no final do primeiro ano completo após a conclusão, a um custo único em dinheiro de aproximadamente US$ 235 milhões.

Isso poderia significar um prêmio de 20% sobre o lucro por ação da Smurfit Kappa, disse ela. Bowles disse estar confiante de que as sinergias acabarão por ultrapassar esse número.

A Smurfit WestRock terá sede na Irlanda com impostos baixos e a sua sede global será em Dublin. Será listada em Nova York e também terá listagem recorde na Bolsa de Valores de Londres.

A Smurfit Kappa será retirada da Euronext Dublin, o mais recente golpe para a bolsa de valores irlandesa, enquanto a gigante dos materiais de construção CRH se prepara para sair no final deste mês.

(Reportagem adicional de Padraic Halpin em Dublin e Yadarsa Chapong, Yuviria Tapasom e Ananya Maryam Rajesh em Bengaluru) Edição de Jason Neely e Mark Potter

