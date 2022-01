Smartmatic processa o CEO da MyPillow, Mike Lindell, por difamação

A empresa de votação Smartmatic entrou com um processo de difamação contra o CEO da MyPillow, Mike Lindell, na terça-feira.

“Louco como uma raposa. Mike Lindell sabe exatamente o que está fazendo, e é perigoso”, disse Smartmatic.

A Smartmatic afirma que Lindell está pressionando as teorias da conspiração para aproveitar uma “oportunidade única na vida” de vender travesseiros.

Empresa de máquinas de votação Smartmatic pés ação judicial Na terça-feira contra Mike Lindell, CEO da MyPillow e da empresa, alegando que ele espalhou teorias da conspiração sobre as eleições de 2020 para vender travesseiros.

“Louco como uma raposa. Mike Lindell sabe exatamente o que está fazendo, e é perigoso”, afirmou a Smartmatic em seu processo, que inclui a empresa de Lindell, MyPillow, como um dos réus.

A empresa de urnas processou Lindell e MyPillow por difamação e práticas comerciais enganosas. A Smartmatic solicita um valor não especificado de compensação monetária e a Lindell solicita Revertendo as alegações de que ele e outras empresas de urnas mudaram os votos do ex-presidente Donald Trump para o presidente Joe Biden em 2020.

“Ele sabe que as máquinas de votação não converteram votos do ex-presidente Trump para o atual presidente Biden. Esses fatos não importam para Lindell porque ele sabe que pode vender”, disse o processo movido pela Smartmatic. “Ele sabe que pode vender uma história antecipada sobre máquinas de votação roubando a democracia roubando votos de um presidente que é imensamente popular entre milhões de americanos. E, claro, o Sr. Lendl – ‘MyPillow Guy’ – sabe que precisa vender travesseiros para preservar e aumentar sua fortuna.”

Em seu arquivamento, a empresa de urnas alegou ainda que Lindell estava aproveitando uma “oportunidade única na vida” para ganhar dinheiro pagando Alegações infundadas de fraude eleitoral.

“O Sr. Lindell deliberadamente atiçou as chamas da xenofobia e do partidarismo com o nobre propósito de vender seus travesseiros”, dizia a denúncia da Smartmatic, acrescentando que a marca MyPillow foi posicionada “apropriadamente” e “estrategicamente” durante as aparições de Lindell na mídia.

“A mensagem do Sr. Lendl era tão perigosa quanto factualmente imprecisa”, disse Smartmatic.

Quando procurado para comentar na noite de terça-feira, Lindell disse ao Insider que estava “animado” com o processo da Smartmatic porque permitiria que ele fornecesse evidências que ele diz ter sobre isso.

“Eles são culpados. Eles nos atacaram e fizeram parte do maior crime da história contra nosso país. Todos eles irão para a prisão”, disse Lindell ao Insider quando solicitado a comentar sobre o processo da Smartmatic contra ele. “A razão pela qual estou caçando Smartmatic e Dominion é porque eles ajudaram a cometer um dos maiores crimes contra o povo americano, e meus netos merecem um futuro neste país.”

“É meio divertido quando eu faço isso Ele perdeu mais de 80 milhões de dólares A partir de Lojas de caixa, varejistas e canais de compras. “Gastei mais de US$ 30 milhões nesses crimes eleitorais cometidos por essas pessoas e a Smartmatic ajudou a cometê-los. Eu também vendia travesseiros muito antes da eleição”, disse Lindell ao Insider.

Lindell disse anteriormente ao Insider que ele tinha Gastou mais de US $ 25 milhões em alegações de fraude eleitoralAcrescentando que o colapso incluiu 10 milhões de dólares, que ele disse ter gasto na construção discurso francoplataforma de mídia social Que transmite a partir dele todas as noites.

Este processo é o mais recente de uma série de problemas legais para o CEO da Pillow. Ele também está enfrentando um processo da Dominion Voting Systems. A empresa entrou com uma ação de difamação contra Lindell por US$ 1,3 bilhão, E MyPillow processa Dominion em US$ 1,6 bilhão.