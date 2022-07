Skyrim Together Reborn Mod Co-Op finalmente lançado

Finalmente, o mod cooperativo Skyrim Together Reborn está disponível para download Por meio de mods do Nexus. Como você já deve ter adivinhado, ele tem um objetivo muito específico: trazer o multiplayer cooperativo para The Elder Scrolls V: Skyrim da Bethesda, que foi testado com até 30 jogadores.

Se você sofre de déjà vu, isso é completamente normal. nós Cobrimos Skyrim juntos pela primeira vez em mais de três anos, quando o modo está prestes a entrar em um estado Beta Fechado. No entanto, o ambicioso projeto foi abruptamente interrompido devido a um escândalo quando o público soube como os modders usaram código roubado do Skyrim Script Extender (SKSE).

Conforme confirmado Nas instruções oficiaisSkyrim Together Reborn foi recriado desde o início por uma nova equipe que também insiste que esta versão foi bastante aprimorada. Por exemplo, agora há uma sincronização completa de NPCs, monstros (incluindo dragões), missões, inventário e equipamentos, projéteis, magia, furtividade, fechaduras, montagem de cavalos e transformações (para vampiros ou lobisomens).

Os diálogos são sincronizados pelo líder do partido. Quando o líder do grupo fala com o NPC ou decide dialogar, outros ouvirão e verão o mesmo.

Claro, uma das principais mudanças é que o jogo não carregará mais um arquivo salvo após a morte. Em vez disso, o personagem do jogador aparecerá nas proximidades. Se um personagem do jogador morrer em uma masmorra ou dentro de uma masmorra, ele reaparecerá no início da masmorra/dentro. Além disso, os personagens pagam automaticamente qualquer bônus de crime pendente após a morte, garantindo assim que eles não sejam assediados pelos guardas ao repostar. Há também uma opção nas configurações do servidor onde o repost custa um pouco de ouro.

A configuração de dificuldade padrão para Skyrim Together Reborn é Expert. Os criadores recomendam mantê-lo o mais alto possível, já que o jogo nunca foi balanceado para ser jogado com mais de um jogador. Por quase o mesmo motivo, não é recomendado usar seguidores NPC.

O PvP está desabilitado por padrão, embora haja uma configuração do servidor que pode ativá-lo. No entanto, lembre-se de que o PvP não será equilibrado de forma alguma.

Skyrim Together Reborn só pode ser instalado no Skyrim Special Edition do Steam versão 1.6, Lançado com a atualização do 10º aniversário no ano passado. No entanto, os criadores do mod não recomendam o uso do pacote mod que o acompanha ou qualquer outro mod para esse assunto, se você puder ajudá-lo. Isso porque eles estão fora de sincronia e podem causar problemas de estabilidade. Mods gráficos geralmente devem ser bons, e se você realmente deseja instalar mods, também há uma configuração de servidor que impõe uma política de mods para que todos tenham que instalar os mesmos mods na mesma ordem.

Embora o mod seja uma versão 1.0, a equipe também deseja implementar recursos adicionais, como marcadores de gatilho/waypoint no mapa, clima sincronizado e uma API de script. No entanto, a equipe espera que outros colaboradores se juntem para ajudar agora que Skyrim Together Reborn é de código aberto.