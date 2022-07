Skyrim Co-Op Mod foi lançado para PC, pode suportar mais de 30 jogadores

captura de tela : Skyrim renascendo juntos

Eu sei que tem havido muitas tentativas de lançar mods multiplayer para Skyrim Ao longo dos anos, mas nenhum deles foi tão ambicioso quanto o estilo cooperativo Skyrim juntos renascidosque visa colocar entre 2 a 8 jogadores correndo no mesmo jogo, completando as mesmas missões e lutando contra os mesmos monstros.

O dispositivo, que levou anos para ser feito, foi lançado na semana passada. Embora não seja sem problemas iniciais—Você pode ler alguns deles aqui—Na maioria das vezes funciona, permitindo que os jogadores entrem no mesmo mundo e sincronizem todos os seus movimentos e progressão.

Para ver como realmente será, aqui está um vídeo que a equipe de desenvolvimento lançou no início do ano, mostrando cinco jogadores completando algumas missões da história:

Skyrim Together Reborn Quest Sync (5 jogadores)

Se você quiser experimentar por si mesmo, a equipe também enviou este vídeo útil mostrando como instalar o mod, seguido de como realmente jogá-lo (é muito mais fácil do que eu pensava, especialmente o último, já que tudo o que você tem a fazer é esperar que a introdução termine e, em seguida, pressione o botão “Conectar” para entrar no servidor):

Skyrim Together Reborn: Começando e como jogar

No momento da publicação, os desenvolvedores dizem que você vai querer tentar isso com 2-8 jogadores. Mas há espaço para muito mais do que isso. Aqui está outro vídeo do início do ano, mostrando um teste de estresse em que mais de 25 jogadores estavam no mesmo mapa ao mesmo tempo (os desenvolvedores disseram que você pode obter mais de 30 se realmente pagar):

Skyrim Together Reborn Stress Test (mais de 25 jogadores)

Se você quiser instalar o mod, precisará das versões mais recentes de qualquer um dos edição especial ou edição de aniversárioe depois Acesse aqui para baixar.