Sinopse de ‘Chicago PD’: temporada 9, episódio 1 – Upstead Is [Spoiler]

Aviso: esta postagem contém spoilers Chicago BD Estreia da 9ª temporada. Leia por sua própria conta e risco!

Se você precisa de tempo para processar tudo o que aconteceu Chicago PD ‘s Estreia da 9ª temporada, não culpamos você!

Retomando de onde paramos no final, o episódio de quarta-feira, “Shutdown”, viu a vida de Burgess pendurada na balança enquanto a inteligência procura seu sequestrador, e Upton e Voight cobrem seus rastros após o assassinato do suspeito.

o Hassan A notícia é que Burgess finalmente conseguiu. No entanto, Upton precisará encontrar uma maneira de “fazer as pazes com o fato de que você não será capaz de fazer as pazes” depois do que aconteceu com Roy, Voight disse sucintamente.

Oh sim, aqueles que eram a favor de Upton e Halstead para levar as coisas para o próximo nível finalmente realizaram seu desejo – os investigadores de inteligência são oficialmente Engajado / engajado! O grande momento veio no final da hora, quando Halstead concordou com a proposta de Upton e então a convidou formalmente para sair de joelhos porque ele é antiquado.

“Embora a motivação da parte de Hailey seja ambígua, porque ela está claramente passando por esse momento emocional com o que fez e a culpa, existe um amor verdadeiro entre os dois personagens”, disse Jesse Lee Souffer à TVLine. “Para Jay tomar as rédeas e dizer, ‘Bem, sim, é assim que eu sinto. Vamos fazê-lo,’ [it’s] É importante ver que ele não é apenas completo e isso é algo que ele deseja. Acho que vai ser divertido para os fãs. “

Nesta temporada, Upton terá dificuldade em acompanhar a mentira do que realmente aconteceu com Roy. Há um momento desconfortável no filme Closure onde Burgess pergunta a Upton se eles encontraram o homem que a emboscou, e Upton diz a ela veementemente que ele fugiu. Tracy Spiridakos compartilha: “Ela o devora e Halstead começa a perceber que algo está acontecendo com ela e fica perguntando”.

Um próximo episódio explorará a ideia de que Halstead provavelmente descobrirá a verdade, o que pode não ser a melhor coisa para os recém-casados. “Eles se preocupam profundamente um com o outro, e essa coisa toda definitivamente afetará sua dinâmica”, acrescenta ela. “Mas acho que eles estão nisso há muito tempo. Não sei sobre casamento tão cedo, mas posso ver isso acontecendo em algum momento.”

Podemos não saber quando ou se o casamento de “Upstead” vai acontecer, mas Soffer confirmou que o terceiro episódio da temporada vai se aprofundar no passado militar de Halstead e apresentar um personagem de seu passado. “Há uma imagem mais clara do motivo pelo qual Jay não queria falar sobre seu tempo no exército”, disse ele.

o que você estava pensando Chicago BD Estreia da 9ª temporada? Organize o episódio abaixo, e deixe-nos saber sua opinião nos comentários.