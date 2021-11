Sim, a Cop26 poderia ter ido mais longe – mas ainda nos aproxima de um mundo de 1,5 ° C | James Shaw

oComo muitos outros, gostaria de ver um resultado mais forte do que policial 26. Mas não devemos perder de vista o fato de que muito foi conquistado – e o resultado final nos aproxima de onde precisamos estar do que estávamos há algumas semanas.

países de primeira viagem Concordou em tomar medidas sobre os combustíveis fósseis. Sim, poderia ter ido mais longe – mas não vamos esquecer que nem uma única palavra foi dita sobre os combustíveis fósseis em qualquer convenção condicional. Portanto, o texto acordado é importante.

Também chegamos a um consenso sobre uma série de questões pendentes de Paris, como a complexa questão de como os países podem trabalhar juntos para reduzir as emissões. Pode não parecer muito, mas o fato de os países terem concordado com um conjunto de regras que garantirão reduções reais de emissões em todo o mundo é realmente importante.

Em suma, o Cop nos aproximou, grosso modo, de estarmos no caminho certo para um mundo de 1,5 ° C. As estimativas variam de 1,8 ° C a 2,4 ° C. Um ano atrás, estávamos olhando para o norte de 3,5 graus Celsius.

A janela de oportunidade para conseguir isso é muito pequena, mas ainda está lá. O importante é o seguinte: aproveitar ou não a oportunidade que nos resta depende da vontade política de impulsionar a ação local em casa.

Foi muito encorajador ver os dois maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa – China e Estados Unidos – sinalizando sua intenção de trabalhar juntos novamente para reduzir as emissões.

E agora, o presidente Biden está promovendo um plano de gastos domésticos que inclui um esquema de arrancamento $ 550 bilhões para ações climáticas.

Este é o nível de compromisso que precisamos ver nos países desenvolvidos em todo o mundo. É claro que nem todo mundo tem o poder de compra dos Estados Unidos, mas todos devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para transformar a ambição em ação.

Aqui na Aotearoa, pretendemos dar o exemplo e mostrar ao mundo como é uma ação climática proposital, ambiciosa e duradoura.

Antes da COP26, a primeira-ministra Jacinda Ardern e eu anunciamos uma meta atualizada de contribuição determinada nacionalmente para reduzir as emissões pela metade. Nova Zelândia até 2030. Alcançar essa meta exigirá muitas mudanças, grandes e pequenas, que juntas, ao longo do tempo, levarão a um futuro melhor e mais limpo.

Essas mudanças serão sentidas de maneira adequada em todo o espectro político e econômico – em energia, transporte, resíduos, agricultura, construção e serviços financeiros. É por isso que estamos adotando uma abordagem de “todos os governos” para a ação climática, o que, na minha opinião, significa que todo ministro é agora um ministro do clima.

Nenhuma parte de nosso país, nenhum emprego, nenhuma comunidade, nenhuma família cujo futuro não será moldado de alguma forma pelas decisões que tomaremos na próxima década.

Portanto, é de suma importância garantirmos uma transição justa que não deixe ninguém para trás. Teremos sucesso em nossa missão apenas se avançarmos para o nosso futuro de baixo carbono de uma forma que também ajude a desfazer os padrões atuais de desigualdade.

Nossas próximas etapas no combate à mudança climática em Aotearoa, Nova Zelândia, serão baseadas nas conquistas que já alcançamos. Nos últimos anos, temos Legislação aprovada Exigir que todas as empresas listadas e as principais instituições financeiras informem sobre os riscos relacionados ao clima.

Melhoramos escolas, hospitais, universidades e empresas para funcionar com energia limpa em vez de carvão sujo. Facilitamos a compra de carros de baixa emissão por parte das famílias.

Mas isso é o suficiente? Nem mesmo perto. Temos um longo caminho a percorrer, mas sabemos para onde ir. O mesmo vale para países de todo o mundo. Depois dos acordos firmados na Cop26 e das estruturas em vigor, não há mais espaço para desculpas. É hora de trabalhar.

Como disse no Manifesto Nacional da Nova Zelândia em Glasgow, desde o reconhecimento coletivo da necessidade de começar a reduzir as emissões há 30 anos, o mundo só conseguiu dobrar a quantidade de dióxido de carbono que colocamos na atmosfera desde o início do Revolução Industrial.

E em todo esse tempo, nossos líderes políticos sabiam o que estava acontecendo – a ciência estava clara há muito tempo. Eles tiveram a chance de pará-lo, mas não o fizeram.

E assim, cai sobre nós – aqui, agora.