Siemens aumenta 3.000 fortes colaboradores portugueses

A equipa da Siemens Portugal conta já com um total de 3.045 colaboradores que procuram reforçar a equipa este ano e conta atualmente com mais de 200 postos de trabalho no país.

“Vemos este aumento significativo de novos postos de trabalho altamente qualificados a serem criados nas empresas do grupo, o que reflete o crescimento das operações na região nacional, mas sobretudo as exportações, sobretudo em tempos desafiantes a nível global”, afirma Pedro. O CEO da Siemens Portugal, Pires de Miranda, foi citado em comunicado. Desde o início da epidemia em Portugal em março de 2020, 423 novos colaboradores ingressaram na Siemens. Equipes com 210 pessoas foram reforçadas somente no ano passado. A empresa também quer reforçar as equipes até 2022, divulgando 200 vagas. “Este crescimento em termos de recursos humanos será alcançado através da expansão dos centros de capacidade e centros de engenharia existentes, laboratórios e centros tecnológicos em várias instalações da empresa”, afirma Siemens. “O objetivo é fortalecer ainda mais a equipe, com forte foco no crescimento progressivo das exportações, como parte da estratégia de crescimento sustentável da empresa para os próximos anos. Somos uma subsidiária da Siemens com muitos estrangeiros trabalhando localmente – uma verdadeira Siemens United Nations “, exemplificado por Pedro Pires de Miranda.

