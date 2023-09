Shohei Ohtani passou por uma cirurgia no cotovelo e deve rebater no dia 24 e jogar no dia 25.

Agência de notícias3 minutos para ler

Shohei Ohtani passa por cirurgia de ruptura do ligamento cruzado anterior do cotovelo direito A estrela dos Angels, Shohei Ohtani, passou por uma cirurgia em um ligamento colateral rompido no cotovelo direito e deve estar pronto para rebater no dia de abertura de 2024 e retornar como arremessador em 2025.

rua. Petersburgo, Flórida – A estrela do Los Angeles Angels, Shohei Ohtani, passou por uma cirurgia no cotovelo na terça-feira, e seu médico disse que espera que a estrela bidirecional esteja disponível como rebatedor no dia de abertura da próxima temporada e retorne ao monte como arremessador em 2025.

Ohtani rompeu o ligamento colateral ulnar do cotovelo direito em 23 de agosto, encerrando sua temporada de arremessador. Ele continuou como batedor até 3 de setembro, até sofrer uma distensão oblíqua.

O médico da equipe Los Angeles Dodgers, Dr. Neil Al-Atrash, realizou o procedimento na terça-feira no Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute, em Los Angeles. Al-Atrash realizou a cirurgia de Tommy John em Ohtani em 1º de outubro de 2018. Nem Ohtani nem a equipe forneceram detalhes sobre esta cirurgia.

“Fiz uma cirurgia no cotovelo esta manhã e tudo correu bem”, disse Ohtani ele disse em uma postagem no Instagram. “Muito obrigado pelas orações e palavras gentis de todos. Foi uma pena não ter conseguido terminar o ano em campo, mas apoiarei os meninos até o fim. meu melhor para retornar ao diamante mais forte do que nunca.”

Nez Balelo, agente de Ohtani, divulgou comunicado divulgado pelos Angels. Balilo não entrou em detalhes sobre o tipo de cirurgia.

“A decisão final e o tipo de ação foram tomados com um forte foco no panorama geral”, disse Balillo. “Shohei queria ter certeza de que a direção que ele tomou lhe daria todas as oportunidades de rebater e arremessar por muitos anos.”

Ohtani, de 29 anos, lidera a Liga Americana em home runs com 44 home runs e tem 96 RBIs, 8 triplos e 20 bases roubadas. Ele tinha 10-5 com um ERA de 3,14 em 23 partidas, rebatendo 167 e andando 55 em 132 entradas.

Al-Atrash disse em comunicado divulgado pelos Angels: “O plano final, após consulta com Shohei, era resolver o problema em questão e reforçar o ligamento saudável no lugar, ao mesmo tempo que adicionava tecido viável para a longevidade do cotovelo”. “Espero que ele se recupere totalmente e esteja pronto para jogar sem quaisquer restrições no Dia de Abertura em 2024 e faça as duas coisas.” [hit and pitch] Venha 2025.”

Ohtani é elegível para agência gratuita após a World Series. Antes da lesão no cotovelo, especulava-se que ele receberia um contrato recorde no valor de US$ 500 milhões ou mais.