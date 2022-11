Shawn Michaels anuncia o desafio Iron Survivor para o NXT Final Date

Shawn Michaels, membro do WWE Hall of Fame, voltou ao NXT para anunciar o novo Iron Survivor Challenge, um novo tipo de luta que colocará as Superstars do NXT umas contra as outras para determinar as contendoras nº 1 para o NXT Championship e o NXT Women’s Championship.

Cinco superestrelas competirão nesta partida única de 25 minutos enquanto lutam entre si e contra o relógio.

Dois Superstars começarão a partida e a cada cinco minutos um novo Superstar entrará na partida até que todos os cinco estejam no ringue.