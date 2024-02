Seu Mac não é à prova de vírus e nunca foi.

Computador Apple Seus proprietários há muito se sentem livres para navegar pela Internet sem se preocupar com o mundo. Você sai flutuando da Apple Store com uma caixa branca que se abre perfeitamente quando você a abre em sua casa, e dentro dela há uma fortaleza de isolamento cinza espacial impenetrável com o logotipo da Apple esperando para brilhar para você. A sabedoria convencional faria você acreditar Computadores Macintosh da Apple Eles são completamente imunes a vírus. No entanto, os Macs certamente podem ser infectados por vírus.

O mito de que Macs não pegam vírus já existe há muito tempo. A empresa não descarta esse mito de imediato, porque ele se enquadra na experiência de usuário limpa, tranquila e segura da Apple. Pesquisadores descobriram Os primeiros vírus de firmware da Apple Em 2015. Em 2020, As ameaças de malware em dispositivos Mac aumentaram 400%. Em 2021, Mais de 29.000 Macs foram infectados com malware misterioso Eu me sinto triste. Os usuários da Apple observaram um aumento nas vulnerabilidades de segurança na última década e muitos usuários de Mac estão sendo cautelosos.

Origens do mito

“Ei, sou um usuário de Mac”, disse o ator Justin Long em um anúncio da Apple em 2006. Ele estava ao lado de um homem claramente doente, alegando ser um computador.

“Tenho esse vírus por aí”, disse o cara do computador. “É melhor você ficar para trás, essa pessoa é louca.”

“Está tudo bem”, disse Long. “Eu estarei bem.”

Obtenha Mac – Antivírus

O anúncio foi o início de uma campanha publicitária de seis anos da Apple, que afirmava que os computadores pessoais tinham 114 mil vírus conhecidos, enquanto a Apple não tinha nenhum. A Apple se gabou em seu site de que o Mac “não é infectado por vírus de PC” até 2012. Naquele ano, a empresa removeu discretamente essas alegações de seu site, que foi descoberto por Com fioe substituiu-o por uma afirmação fraca de que os Macs são “projetados para serem seguros”.

A afirmação feita pela Apple era verdadeira e os computadores Apple normalmente não eram infectados com vírus até meados de 2010. No entanto, o motivo não tem nada a ver com a excepcional proteção contra malware da Apple e tudo a ver com o grande número de Macs no mundo.

Em 2013, Mais de 90% dos computadores do mundo são computadores WindowsEmbora apenas 8% do mundo use Macs. Provavelmente havia menos Macs em 2006, quando os anúncios “Adquira um Mac” começaram. A propagação de vírus de computador é em grande parte um jogo de números, por isso faz sentido projetar vírus para o maior mercado que existe: os computadores. Ainda hoje, apenas 20% da população mundial usa um Mac.

Hoje, é mais comum que Macs sejam infectados por vírus. A grande base de usuários da empresa agora é digna de hackers irem atrás dela. Sim, a Apple possui proteções de segurança, mas não é como se os PCs também não as tivessem.

Então foi a Apple quem iniciou esse mito com seu marketing inteligente. É como se uma pequena montadora dissesse que seus carros quebram menos que os da Ford. Não tem nada a ver com segurança, tem a ver com a quantidade de produtos que existem no mercado.

Por que é generalizado?

Parece que a ideia de que os computadores da Apple são “antivírus” deve ser verdadeira. A Apple construiu uma das marcas mais fortes do planeta em torno de produtos confiáveis, designs elegantes e marketing limpo. A frase “livre de vírus” se encaixa no projeto, mas simplesmente não é o caso.

Quando os Macs da Apple começaram a ser infectados por vírus, a empresa pouco fez para corrigir a narrativa que havia criado. Em vez disso, a Apple deixou esse mito escapar. E em sua defesa, como fazer com que o mundo saiba: “Na verdade, o seu computador pode estar infectado com vírus neste momento” sem um desastre de relações públicas? A empresa estava um pouco tensa, então permaneceu quieta.

Todos os produtos Apple são vulneráveis ​​a hackers e vírus, assim como qualquer outro dispositivo conectado. Os iPhones foram alvo de um ataque de malware malicioso em setembro de 2023, levando a Apple a agir Exigir que os usuários atualizem seu software imediatamente.

Hoje em dia, a Apple temProteja seu Mac contra malware“A página está inserida em seu site. A empresa tem muitas dicas de segurança sobre como manter seu computador seguro. A Apple percorreu um longo caminho desde aqueles anúncios em 2006 e finalmente admitiu que o Mac não é verdadeiramente à prova de vírus .