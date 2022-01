Sequenciamento de DNA resolve o mistério da identidade do híbrido animal mais antigo

Descrições e imagens na arte e nos textos da Mesopotâmia retratam um animal poderoso que atraiu carros de guerra para a batalha e carros reais para marchas. No entanto, sua verdadeira identidade há muito intriga os arqueólogos. Cavalos domesticados não chegaram à área, às vezes chamada de Crescente Fértil, até 4.000 anos atrás.

Os esqueletos intactos das criaturas foram enterrados ao lado de figuras notáveis ​​- a classe alta da sociedade da Idade do Bronze – no complexo funerário de Umm Marra, no norte da Síria, sugerindo que os animais ocupavam um lugar muito especial. A análise dos dentes da conga mostrou que eles usavam pequenas peças na boca e estavam bem alimentados.

No entanto, os ossos de cavalos, burros, burros, mulas e outros equídeos são tão semelhantes e difíceis de distinguir entre eles, tornando impossível identificar definitivamente o animal simplesmente examinando os esqueletos.

Agora, a análise do DNA extraído de ossos enterrados em Umm Mura mostrou que o animal era um cruzamento entre um burro domesticado na época e o agora extinto burro selvagem sírio, às vezes chamado de Hemippe ou onagro.

Isso faz com que seja a primeira evidência de cruzamento de híbridos com pais de duas espécies diferentes, de acordo com pesquisa publicada na Science Advances Friday. É provável que ele tenha sido deliberadamente criado e treinado e depois trocado entre as elites de hoje.

“Como os híbridos geralmente são estéreis, isso significa que houve um nível impressionante de energia dedicado à captura e criação constante de animais selvagens, criá-los com burros locais e depois treinar essas equipes de prestigiadas congas (que durarão apenas uma geração)” Benjamin Arbuckle, arqueólogo e antropólogo da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, por e-mail. Ele não participou da pesquisa.

“Isso realmente mostra a natureza inovadora e experimental dos idosos que acho que algumas pessoas só associam ao mundo moderno e também sua disposição de investir muitos recursos na criação artificial de um animal caro que é usado apenas por e para as elites”.

animal de guerra

Antes da chegada do cavalo, encontrar um animal disposto a lutar na batalha era um desafio, disse Eva-Maria Gijel, chefe de pesquisa do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica da Universidade de Paris e autora do estudo.

Ela disse que, embora o gado e os burros pudessem puxar carroças, eles não correriam em direção ao oponente.

“Eles não estavam acostumados a guerrear, e não havia cavalos locais naquela época. Os sumérios, que queriam guerrear porque eram realmente cidades-estados muito poderosas, tiveram que encontrar outra solução.”

Ela acha que a primeira conga surgiu naturalmente – um burro selvagem sírio acasalando com uma jumenta.

“Eles devem ter visto que o animal era mais robusto e mais treinável. Eles devem ter notado o resultado desse cruzamento natural e então disseram OK, vamos fazer isso. E pela primeira vez na história da humanidade, vamos bioengenharia um animal”.

No entanto, não foi fácil. Ela disse que o burro selvagem sírio era considerado agressivo e se movia muito rápido.

Um estudo anterior do DNA mitocondrial, revelando a linhagem feminina, disse Jijel, descobriu que a conga era um híbrido. Somente analisando o DNA nuclear os cientistas conseguiram determinar a paternidade do animal.

Para chegar às suas descobertas, os pesquisadores sequenciaram e compararam os genomas de um Konga de 4.500 anos enterrado em Umm Murra, na Síria, um burro selvagem sírio de 11.000 anos encontrado em Göbekli Tepe (o mais antigo lugar artificial conhecido de adoração na Turquia moderna) e dois dos últimos jumentos selvagens sírios sobreviventes, que foram extintos no início do século 20.

A maioria dos textos referentes à conga data de meados de 2000 aC, disse Arbinkel, e é improvável que tenham nascido antes de 3.000 aC – quando os burros apareceram no registro arqueológico. Em 2000 a.C., ele disse, eles foram substituídos por cavalos e mulas como animais de tração – um cruzamento entre um burro macho e uma égua.

“Este trabalho estabiliza a ideia de que os híbridos foram de fato feitos pelos antigos mesopotâmicos, o que é muito notável”, disse Arbuckle.

“Mas ainda não sabemos o quão difundido é este animal e não aborda questões adicionais sobre outros híbridos equinos criados na Idade do Bronze. Portanto, há muitas perguntas.”