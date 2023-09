Sem iPhone 15 Mini: aqui está o porquê

A linha do iPhone 15 carece visivelmente de um modelo com tela inferior a seis polegadas, apenas dois anos depois que a Apple exaltou as virtudes de um dispositivo de 5,4 polegadas. Então, por que a Apple cancelou o “pequeno” dispositivo que alguns clientes do iPhone adoravam?



A Apple lançou o iPhone 12 mini em 2020, após anos de apelos de fãs do ‌iPhone‌ para que a empresa apresentasse um dispositivo de tela pequena com os recursos mais recentes. Quando a Apple fez isso, presumiu-se que o formato pequeno duraria vários anos, mas o dispositivo aparentemente chegou ao fim prematuro quando a linha do iPhone 14 foi lançada em 2022. Quando a linha do ‌iPhone 15‌ foi lançada, a Apple a retirou. O último dispositivo restante com um formato “mini”.

As preocupações surgiram pela primeira vez quando o ‌iPhone 12 mini‌ parecia não estar vendendo tão bem quanto a Apple esperava, respondendo por apenas 6% das vendas do iPhone 12 nos EUA em outubro e novembro de 2020, de acordo com dados compilados pela Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) . . A Counterpoint Research relatou que o ‌iPhone 12 mini‌ representou apenas cinco por cento de todas as vendas do ‌iPhone 12‌ nos EUA na primeira quinzena de janeiro de 2021.

O Morgan Stanley acredita que a Apple optou por reduzir a produção do ‌iPhone 12‌ mini‌ em 2 milhões de unidades para criar mais capacidade de fabricação para o mais popular ‌iPhone 12‌ Pro. Isso se refletiu em um relatório taiwanês, citando fontes da cadeia de abastecimento, que afirmava que a forte demanda pelos modelos ‌‌‌iPhone 12‌ Pro‌ na China levou a Apple a aumentar seu fornecimento de dispositivos mais caros.

Ainda mais surpreendente, o JP Morgan Chase afirmou que a Apple interrompeu completamente a produção do ‌iPhone 12 mini‌ no segundo trimestre de 2021. Embora os relatórios de vendas do ‌iPhone 12 mini‌ não sejam um bom presságio para o iPhone 13 mini, a Apple está planejando sua produção do ‌iPhone‌ e operações da cadeia de suprimentos. Muito antes do lançamento, o que significa que o ‌iPhone 13‌ mini já estava em produção quando os problemas com as vendas do ‌iPhone 12 mini‌ se tornaram aparentes.

Em abril de 2022, o CIRP divulgou mais dados indicando que o ‌iPhone 13‌ mini representa apenas 3 por cento das vendas do ‌iPhone 13‌ – metade das vendas do ‌iPhone 12 mini‌. Essas vendas fracas e contínuas são provavelmente a principal razão por trás do fim do formato “mini” ‌iPhone‌.

Com a linha ‌iPhone 14‌, a Apple optou por substituir o dispositivo “mini” por um dispositivo “Plus” totalmente novo que é compatível com o tamanho de tela de 6,7 polegadas dos modelos “Pro Max” avançados. De certa forma, o “Plus” reflete o “mini”, oferecendo os recursos mais recentes do ‌iPhone‌ em um tamanho de tela diferente. Em vez de oferecer uma opção de tela pequena e leve, os clientes agora podem optar por uma bateria maior e uma tela de 6,7 polegadas – o mesmo tamanho com o qual os clientes “Pro Max” estão acostumados há mais de cinco anos, agora custando US$ 1.199 – mas a um preço mais acessível de $ 899.

Menos de uma semana após o lançamento do ‌iPhone 14‌, o analista da Apple Ming-Chi Kuo disse que a demanda pelos dois dispositivos tem sido “sem brilho”, com resultados de pré-encomenda piores do que o iPhone SE de terceira geração e o iPhone 13‌ mini. Ele chegou ao ponto de afirmar que “a estratégia de varejo de produtos da Apple para modelos padrão falhou este ano” e acredita que a Apple arquivou planos para aumentar a produção dos dois dispositivos. O analista de suprimentos Ross Young disse que os pedidos de painel para o ‌‌iPhone 14‌‌ caíram 38 por cento em relação ao ‌‌iPhone 13‌‌ no mesmo período do ano passado, enquanto no mercado de revenda, o ‌iPhone 14‌ e o ‌iPhone 14‌ Plus perderam valor duas vezes mais rápido que o ‌iPhone 13‌ mini. E o iPhone 13 do ano passado.

Outros relatórios como Tempos Digitais Ele apresentou esmagadoramente o mesmo quadro de queda nas vendas do ‌iPhone 14‌ Plus, a ponto de a Apple ter que cortar a produção, sugerindo que o declínio nas vendas do ‌iPhone 12 mini‌ e do ‌iPhone 13‌ mini pode não ter sido devido ao tamanho do afinal de contas. Ainda não está claro se o ‌iPhone 15‌ Plus terá um desempenho melhor.

Não há planos de reviver o formato “mini” do iPhone‌ na linha de produtos da Apple, de acordo com rumores. Espera-se que os menores iPhones em desenvolvimento, como o iPhone 16 do próximo ano e o ‌iPhone SE‌ de quarta geração, apresentem telas de 6,1 polegadas. Por outro lado, espera-se que alguns dispositivos futuros, como o ‌iPhone 16‌ Pro e o iPhone 16‌ Pro Max, cresçam, aumentando para 6,3 e 6,9 ​​polegadas, respectivamente.