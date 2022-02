Seguro MLB: Proprietários, oferece comércio MLBPA com pequenas modificações; O imposto de luxo permanece sem solução durante a semana movimentada

Na terça-feira, os proprietários da MLB, representantes da Associação de Jogadores da MLB e da liga se reuniram novamente em Jupiter, Flórida, em um esforço para encerrar a paralisação imposta pelos proprietários que interrompeu a Major League Baseball em 2 de dezembro. A audiência foi o segundo dia consecutivo de intensas negociações, ao contrário do que foi revelado logo após o início da paralisação, quando os proprietários levaram 43 dias para apresentar uma proposta de novo Acordo Coletivo de Trabalho (CBA).

A MLB disse que 28 de fevereiro é o último em que eles podem chegar a um acordo para um novo acordo CBA sem atrasar o dia de abertura (atualmente agendado para 31 de março), embora a MLBPA possa não concordar. Sessões de negociação são esperadas todos os dias desta semana.

A reunião de segunda-feira foi a mais longa fechada até hoje. Os dois lados teriam se reunido por quase cinco horas, embora grande parte desse tempo tenha sido gasto em salas separadas elaborando propostas, o que é comum durante as sessões de negociação. A duração de sua reunião não é tão importante quanto o que foi dito durante a reunião. No final, a MLB ofereceu apenas pequenos ajustes em sua última proposta.

Na terça-feira, foi a vez dos atores proporem um novo marco para o Acordo de Capacitação:

Hana Keser do Yahoo! Que os jogadores ainda estão propondo um salário mínimo no primeiro ano de US$ 775.000, mas agora com um aumento de US$ 30.000 no segundo e terceiro anos.

Além disso, Keser et al. relataram que a MLB propôs uma segunda vez para trazer um mediador federal para avançar nas discussões, e os jogadores recusaram uma segunda vez com base em sua preferência em continuar as negociações diretas com a liga:

O lote de propostas dos jogadores de terça-feira veio em resposta ao que os proprietários enviaram na segunda-feira. Aqui está um resumo do que os proprietários teriam oferecido para começar a semana:

Aumente o total de recompensas para os jogadores antes da arbitragem para US$ 20 milhões. A MLB já havia oferecido US$ 15 milhões para seus 30 melhores jogadores. A MLBPA está buscando uma recompensa de US$ 115 milhões para dividi-la entre os 150 melhores jogadores.

Rascunho de loteria para as quatro melhores seleções. A MLB oferecia anteriormente uma loteria apenas para as três primeiras escolhas. A associação quer que as oito melhores escolhas sejam determinadas por sorteio.

Nenhuma mudança na proposta anterior de imposto de luxo. A MLB oferece um pequeno aumento de impostos com penalidades muito mais severas. A MLBPA está tentando aumentar o limite de US$ 210 milhões para US$ 245 milhões. Mais sobre isso aqui.

Eles cancelaram seu pedido para controlar o número total de equipes das ligas menores, Além da oferta de limitar as opções a cinco vezes por temporada, de acordo com Jeff Passan, da ESPN.

Os dois lados permanecem distantes no que veio a ser conhecido como as “questões econômicas centrais”. Essas questões econômicas centrais incluem o salário mínimo, o imposto sobre o saldo competitivo (CBT, também conhecido como imposto de luxo sobre a folha de pagamento), Estrutura de Arbitragem SalarialE a O tamanho do total de recompensas para os jogadores antes de julgarE as partilha de receitas. Muito pouca negociação ocorreu sobre a TCC, o que significa que ela pode eventualmente ser o último obstáculo. Os proprietários estão perguntando ultimamente quando se trata de modificação CBT Eles sugerem que tentem colocá-lo como um teto salarial real.

Por todas as indicações do lado da MLB, a temporada de 2022 não será retomada – nem os treinos de primavera começarão – até que um novo acordo coletivo esteja em vigor, pelo menos de forma condicional. MLB pode suspender o bloqueio a qualquer momentopermitindo a retomada do beisebol sob os termos do antigo acordo coletivo de trabalho, mas a liga não demonstrou vontade de fazê-lo.

Ivan Drillic do AtléticoOs dois lados se encontrarão novamente na quarta-feira, como esperado.