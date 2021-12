Sean Payton, técnico do Saints, resolve os protocolos do COVID-19 e retorna ao time antes do jogo dos Dolphins

Sean Payton se uniu e assobiou novamente.

O técnico do New Orleans Saints testou os protocolos COVID-19 da NFL na sexta-feira, permitindo-lhe retornar ao time, informou o NFL Network Insider Ian Rapoport na sexta-feira. Jeff Duncan do The Times-Picayune A notícia foi noticiada pela primeira vez.

O retorno do treinador acontece enquanto sua equipe se prepara para uma partida decisiva jogo do horário nobre Contra o Miami Dolphin Day Segunda à noite futebol. Ambas as equipes estão disputando a posição do playoff por 7 a 7, faltando três partidas para o final do jogo. Os Santos estão associados às Águias e aos Vikings na 7ª posição na NFC, embora os Vikings atualmente possuam Vantagem decisiva.

Payton Testado positivo Para o vírus, na sexta-feira anterior ao jogo da equipe na semana 15 contra o Tampa Bay Buccaneers e perdeu a competição. O coordenador defensivo Dennis Allen serviu como treinador principal interino e fechou um dos ataques mais difundidos da NFL em Vitória de 9 a 0 do Santos.

Esta foi a segunda correspondência conhecida de Peyton com COVID-19, pois ele testou positivo Em março de 2020 Curtiu isso.

Payton se juntará ao Saints após vários jogadores devido ao COVID-19, incluindo os meio-campistas Taysom Hill e Trevor Siemian. Nova Orleans Preparando-se para começar Rookie QB Ian Book contra o Miami na noite de segunda-feira.

Rapoport relata que o sucessor de Buck estará atrás do veterano quarterback Blake Portells, que assinará com o time na sexta-feira. Bortles passou menos de duas semanas com os Green Bay Packers em novembro enquanto eles lidavam com os problemas do COVID-19. Os Bortles não jogam uma partida da temporada regular há mais de dois anos.