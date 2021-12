Se você tem mais de 60 anos, isso aumenta o risco de demência em 55 por cento – vida melhor

Aproximadamente 55 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de demência, uma doença progressiva, degenerativa e fatal sem cura conhecida. Infelizmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que até 2050, esse número será mais que o dobro.

Embora a demência não possa ser revertida, um novo estudo sugere que um fator surpreendente pode estar relacionado a um maior risco de demência, especialmente em pessoas com mais de 60 anos. Continue lendo para descobrir se você está em risco e o que pode fazer para reduzir a probabilidade de desenvolver a doença.

Um novo estudo publicado na revista Doença de Alzheimer e demência Ele segue um grupo de 2.147 adultos com 60 anos ou mais que vivem na Suécia por um período de 12 anos para determinar se a freqüência cardíaca de repouso de uma pessoa está associada a um eventual risco de demência.

Os pesquisadores do estudo descobriram que os indivíduos cuja freqüência cardíaca média em repouso era de 80 batimentos por minuto ou mais tinham 55 por cento mais probabilidade de fazê-lo. desenvolvimento de demência daqueles com uma frequência cardíaca em repouso entre 60 e 69 bpm “independentemente dos fatores de risco vascular e subjacente”. [cardiovascular diseases]. “

Embora os autores do estudo observem que as descobertas do estudo não sugerem necessariamente uma relação causal entre frequências cardíacas mais altas em repouso e demência, mais estudos podem ser necessários para investigar a relação entre saúde cardiovascular e demência.

“Não podemos excluir a possibilidade de que DCV subclínica ou não diagnosticada possa contribuir para esta associação”, explicaram os autores do estudo. Na verdade, um estudo de 2017 publicado em Neurologia gama Ele descobriu que os fatores de risco para doenças cardíacas encontrados na meia-idade, incluindo tabagismo, diabetes, pressão alta e pressão alta, entre outros, estão associados a um risco aumentado de demência.

Alcançar uma freqüência cardíaca mais baixa em repouso pode ser um grande benefício não apenas para sua saúde cardiovascular, mas também para sua saúde cognitiva ao longo do tempo.

“Em alguns casos, uma frequência cardíaca mais baixa em repouso pode significar um maior grau de condicionamento, que está associado a taxas mais baixas de eventos cardíacos, como ataques cardíacos,” Jason Wasfi, MD, diretor de qualidade e análise do Massachusetts General Hospital Heart Center, explicou a Harvard Health Blog em 2021.

Revisão de 2018 da pesquisa publicada em Journal of Clinical Medicine Ele sugere que diferentes formas de exercício, desde esportes de resistência a ioga, podem ajudar a reduzir sua freqüência cardíaca de repouso. Além disso, um estudo de 2017 foi publicado em BMJ está aberto Ele descobriu que o mesmo exercício regular foi associado a taxas mais baixas de demência entre um grupo de 7.501 adultos mais velhos.

Embora outras pesquisas tenham associado uma saúde cardiovascular melhor a um risco menor de demência, os autores Doença de Alzheimer e demência Nota, “A associação entre RHR e atividade física foi pobre em nosso grupo, e a modificação da atividade física teve pouco efeito nas estimativas de efeito.”

No entanto, o principal autor do estudo dia imahori, Ph.D., pesquisador do Departamento de Neurobiologia, Ciências do Cuidado e da Comunidade do Karolinska Institutet, observa que pesquisas futuras podem fornecer aos pesquisadores uma visão sobre como parar a demência em seu caminho. “Se seguirmos a função cognitiva desses pacientes com cuidado e intervirmos precocemente, o início da demência pode ser retardado, o que pode ter um impacto significativo em sua qualidade de vida”, disse Imahori. na situação atual.

