Se o trabalho remoto esvaziar o centro da cidade, os teatros poderão ocupar seus lugares?

No entanto, a ópera, que tem 2.928 lugares sob as restrições da Covid, vendeu uma média de 1.912 ingressos por show para “Fidelio”, sua segunda produção nesta nova temporada. Isso é melhor do que sua segunda produção em 2019, “Billy Bud” de Britten, um ato incendiário que nem sempre atrai grandes multidões. Mas atraiu menos gente do que a segunda produção da ópera em 2018, “Roberto Devereux”, que vendeu uma média de 2.116 ingressos por apresentação.

“A urgência de ser ousado, inovador e persuasivo para atrair o público de volta ou tentar pela primeira vez nunca foi tão forte”, disse Shelfock. “Haverá fome de coisas que tenham energia, e vitalidade, que dêem razão para entrar na cidade.”

Mesmo antes da pandemia, as organizações culturais enfrentavam desafios que ameaçavam desestimular os clientes, incluindo um complicado sistema de transporte público, tráfego, restrições de estacionamento e uma epidemia de sem-teto muito visível. Muitas organizações têm lutado para progredir na atração de públicos e beneficiários para a indústria de tecnologia, que agora representa 19 por cento da força de trabalho privada.

Agora, diante de um futuro incerto ao tentar emergir do bloqueio pandêmico, as organizações técnicas estão adotando uma variedade de táticas para ocupar as cadeiras.

O cenário de um retorno pós-pandêmico ao cargo

Amal Mohr, codiretora da Hope Mohr Dance, Ela disse que sua organização estava gastando US $ 1.400 por noite para transmitir programas ao vivo, para que o público pudesse escolher entre ir a São Francisco ou assistir de suas salas de estar.

“Experiência híbrida – tenho que fazer isso a partir de agora”, disse ela. “Minha empresa geralmente se apresenta em San Francisco, e tenho audiências vindas de toda a baía.”