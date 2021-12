Samsung lança seu primeiro monitor de jogos HDR10 +

Samsung tem anunciar Seus primeiros monitores suportarão o padrão de jogos HDR10 +, uma versão estendida do HDR10 voltada para jogos que também pode ser calibrada automaticamente. Era HDR10 + Gaming Anuncie no início Em outubro, a Samsung está revelando que sua nova linha 2022 de TVs QLED (Q70 e superior) e monitores de jogos será a primeira a oferecer suporte a esse padrão.

A Samsung fez parceria com o Sabre Interactive para trazer suporte para HDR10 + para fortaleza 2 E Pinball FX, que será mostrado no CES 2022 (contanto que o desenvolvedor do jogo nunca desistir) Além disso, Game Mechanic Studios receberá o título de jogos HDR10 + Pistas felizes e princesa sequestrada na Terra.

Os jogos promovidos pela Samsung contrastam com os principais jogos disponíveis no padrão concorrente: jogos Dolby Vision – inclusive aura infinitaE engrenagens 5, E Call of Duty: Cold War Black Ops. Xbox Series X e S. já suportado Nada menos que dez jogos em Dolby Vision.

O HDR10 + Gaming tem mais metadados visuais do que o HDR10 regular (alvos quatro vezes o brilho máximo), suporta Taxa de atualização variável (VRR) e modo de baixa latência automática (ALLM) para melhor aparência visual e desempenho visual do jogo. A Samsung também afirma que o benchmark operará “acima de 120 Hz”, mas não entra em detalhes.

O padrão concorrente, Dolby Vision Gaming, realmente faz tudo isso (exceto por sua reivindicação de 120 Hz ou mais). Além disso, o concorrente da Samsung, LG anunciar As telas OLED C1 e G1 com padrões de jogos Dolby Vision em junho deste ano.

A experiência HDR10 + completa, assim como Dolby Vision, só é viável se toda a configuração estiver verticalmente integrada para suportar o formato. Isso significa que, para experimentar jogos HDR10 +, seu PC precisará de uma placa de vídeo Nvidia (com suporte futuro para GPUs GeForce RTX 30 Series, RTX 20 Series e GTX 16 Series), um jogo programado com metadados visuais adicionais e um monitor O novo Samsung que pode tirar.