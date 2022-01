Samsung apresentará seu próximo carro-chefe Galaxy S em fevereiro

Depois de introduzir o suporte S Pen ao Galaxy S21 Ultra E não lançando uma nova versão da série Note no ano passado, o próximo evento Unpacked da Samsung seria uma oportunidade oportuna para abordar os fãs preocupados. Embora a empresa ainda não tenha confirmado uma data exata além do mês de fevereiro (rumores sugerem que pode acontecer em fevereiro 8º), o presidente TM Roh escreveu um postagem do blog sobre o que podemos esperar no lançamento. A Samsung também compartilhou um teaser reboque.

“Sabemos que muitos de vocês ficaram surpresos quando a Samsung não lançou um novo Galaxy Note no ano passado”, escreveu ele. “Na Unpacked em fevereiro de 2022, apresentaremos a você o dispositivo da série S mais notável que já criamos.” A empresa deve apresentar a série Galaxy S22 este ano.

Roh também disse que “a próxima geração do Galaxy S… [brings] reunir as melhores experiências do nosso Samsung Galaxy em um dispositivo definitivo.” Ele provocou a fotografia noturna, potência e desempenho como algumas áreas a serem observadas, terminando seu post com “Prepare-se para a melhor experiência Ultra”. poderia ser limitado ao modelo Ultra novamente, como em anos anteriores.

O resto do post de Roh é principalmente recapitulação de sua série S e Note, bem como alusões vagas como “não temos sobre esses [Galaxy Note] Experiências que você adora.” Não há detalhes sobre quais recursos exatos do Note podemos ver no próximo carro-chefe S, e nossa maior pista é o uso da palavra “notável” para descrever o próximo produto.

Por fim, a Samsung também anunciou hoje que amanhã (21 de janeiro) às 10h ET, abrirá suas ofertas Reserve Now com antecedência como é feito para lançamentos anteriores. Se você quiser garantir que pode obter o que a Samsung anunciar em fevereiro, pode reserve cedo e obtenha vantagens como um crédito de US$ 50 da Samsung para outros produtos Galaxy durante a pré-encomenda, bem como mais ofertas na hora da pré-encomenda.