Samsung apresenta processador Exynos 2200 revolucionário com GPU Xclipse com arquitetura AMD RDNA 2 – Samsung Global Newsroom

O novo processador móvel premium vem com rastreamento de raio acelerado por hardware e tecnologia de processamento baseada em braço de última geração

A Samsung Electronics, líder mundial em tecnologia avançada de semicondutores, anunciou hoje seu novo processador móvel premium, o Exynos 2200. O Exynos 2200 é um processador móvel recém-projetado com uma poderosa arquitetura AMD RDNA 2 baseada na unidade de processamento gráfico (GPU) Samsung Xclipse . Com o braço mais moderno®Com base nos núcleos de CPU disponíveis no mercado hoje e em uma Unidade de Processamento Neural (NPU) atualizada, o Exynos 2200 permitirá a melhor experiência de jogo móvel, além de aprimorar a experiência geral em aplicativos de mídia social e fotografia.

“Com base no processo mais avançado de 4nm (nm) EUV (Extreme Ultraviolet Lithography), combinado com as mais recentes tecnologias móveis, GPU e NPU, a Samsung projetou o Exynos 2200 para fornecer a melhor experiência de usuário de smartphone Com Xclipse, nossa nova GPU móvel projetada Com a tecnologia de gráficos RDNA 2 líder do setor da AMD, o Exynos 2200 redefinirá a experiência de jogos móveis, impulsionada por gráficos aprimorados e desempenho de IA”. “Além de oferecer a melhor experiência móvel aos usuários, a Samsung continuará seus esforços para liderar a jornada na inovação de chips lógicos”.

O primeiro dispositivo de rastreamento de raios acelerado por hardware em dispositivos móveis para uma experiência de jogo incomparável

A GPU Xclipse é um processador gráfico híbrido exclusivo que é colocado entre o console e o processador gráfico móvel. Xclipse é uma combinação do ‘X’ que representa Exynos e a palavra ‘eclipse’. Como o eclipse, a GPU Xclipse encerrará a antiga era dos jogos para dispositivos móveis e marcará o início de um novo capítulo empolgante.

Com a arquitetura AMD RDNA 2 de alto desempenho como backbone, o Xclipse herda recursos gráficos avançados, como rastreamento de raio acelerado por hardware (RT) e sombreamento de taxa variável (VRS) que antes estavam disponíveis apenas em PCs, laptops e consoles.

O Ray Tracing é uma tecnologia revolucionária que simula de perto como a luz se comporta fisicamente no mundo real. Ao calcular o movimento e as propriedades cromáticas dos raios de luz à medida que eles refletem em uma superfície, o ray tracing produz efeitos de iluminação realistas para cenas exibidas graficamente. Para oferecer os gráficos e a experiência de usuário mais imersivos, mesmo em dispositivos móveis, a Samsung se uniu à AMD para obter o primeiro ray tracing acelerado por hardware em uma GPU móvel.

O sombreamento de taxa variável é uma tecnologia que melhora a carga de trabalho da GPU, permitindo que os desenvolvedores apliquem uma taxa mais baixa de sombreamento em áreas onde a qualidade geral não será afetada. Isso dá à GPU mais espaço para trabalhar nas áreas mais importantes para os jogadores e melhora a taxa de quadros para uma jogabilidade mais suave.

Além disso, a GPU Xclipse vem com várias tecnologias, como o Advanced Multiple IP Governor (AMIGO), que aprimora o desempenho e a eficiência gerais.

“A arquitetura gráfica AMD RDNA 2 estende soluções gráficas avançadas e com baixo consumo de energia para PCs, laptops, consoles, automóveis e agora para telefones celulares. Mal podemos esperar que o vice-presidente sênior do Radeon Technologies Group da AMD, David Wang. experimente ótimas experiências de jogo com base em nossa colaboração tecnológica.”

Conectividade 5G aprimorada e recursos de segurança Ironclad

O Exynos 2200 é um dos primeiros dispositivos do mercado a integrar os mais recentes núcleos de CPU Armv9 da Arm, que oferece uma melhoria significativa em relação ao Armv8 em termos de segurança e desempenho, duas áreas que estão se tornando muito importantes nos dispositivos de comunicação móvel atuais.

A CPU octa-core do Exynos 2200 é construída em um chassi de três clusters que consiste em um único e poderoso Arm Cortex®– Núcleo principal X2, três núcleos grandes Cortex-A710 de eficiência e desempenho equilibrados de economia de energia e quatro núcleos pequenos Cortex-A510 de economia de energia.

“As experiências digitais futuras exigem novos níveis de desempenho, segurança e eficiência”, disse Rene Haas, chefe do grupo de produtos IP (IPG) da Arm. “Como um dos primeiros processadores a incluir os novos núcleos de CPU Armv9, o Exynos 2200 da Samsung aproveita a estratégia Total Compute da Arm e os principais recursos de segurança, como Memory Tagging Extension (MTE), para fornecer computação desenvolvida especificamente e o processamento especializado necessário para aprimorar experiências móveis futuras.”

O Exynos 2200 fornece inteligência artificial mais poderosa no dispositivo com uma Unidade de Processamento Neural atualizada. O desempenho do NPU dobrou em comparação ao seu antecessor, permitindo que mais cálculos sejam realizados em paralelo e aprimorando o desempenho da IA. A NPU agora oferece resoluções muito mais altas com suporte para FP16 (ponto flutuante de 16 bits), bem como INT8 (inteiro de 8 bits) e INT16 com baixo consumo de energia.

Além disso, o Exynos 2200 integra um modem 16 5G 3GPP de liberação rápida que suporta bandas de espectro sub-6GHz e ondas mm (ondas milimétricas). Com o novo Rádio E-UTRAN – Conexão Dupla (EN-DC), que utiliza sinais 4G LTE e 5G NR, o modem pode aumentar a velocidade em até 10 Gbps.

Para proteção, o Exynos 2200 vem com um elemento seguro integrado (iSE) para armazenar chaves criptográficas privadas, bem como desempenhar o papel de um RoT (raiz de confiança). Além disso, a criptografia integrada de UFS e DRAM foi aprimorada para compartilhar com segurança a criptografia de dados do usuário apenas dentro do domínio seguro.

Forneça uma experiência visual aprimorada e imagens de qualidade profissional

A arquitetura do processador de sinal de imagem (ISP) do Exynos 2200 foi redesenhada para suportar os mais recentes sensores de imagem para resolução ultra-alta de até 200MP. A 30 quadros por segundo (fps), o ISP suporta até 108MP no modo de câmera única e 64+36MP no modo de câmera dupla. Ele também pode conectar até sete sensores de imagem individuais e operar simultaneamente quatro para configurações de várias câmeras. Para gravação de vídeo, seu ISP suporta resoluções de até 4K HDR (ou 8K).

Juntamente com a NPU, o ISP usa uma câmera avançada com reconhecimento de conteúdo de IA para resultados mais precisos e realistas. Quando você tira uma foto, a câmera de IA baseada em aprendizado de máquina reconhece vários objetos, o ambiente e os rostos na cena. Em seguida, ele aplica configurações ideais para cor, balanço de branco, exposição, faixa dinâmica e muito mais para produzir fotos com qualidade profissional.

Com suporte para resolução de 8K, o Advanced Multi-Format Codec (MFC) do Exynos 2200 realmente dá vida aos vídeos. Ele decodifica vídeos de até 4K a 240 qps ou 8K a 60 qps e decodifica até 4K a 120 qps ou 8K a 30 qps. Além disso, o MFC integra um decodificador AV1 energeticamente eficiente, permitindo um tempo de execução mais longo. A solução de exibição avançada apresenta a tecnologia HDR10+ que adiciona mais alcance dinâmico e profundidade à imagem e oferece taxas de atualização de até 144Hz para uma experiência de transição mais suave e responsiva ao rolar ou jogar.

O Exynos 2200 está atualmente em produção em massa.

Para obter mais informações sobre os produtos Samsung Exynos, visite http://www.samsung.com/exynos.

* O desempenho real pode variar de acordo com o dispositivo e o ambiente do usuário.