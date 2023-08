SAG-AFTRA não aprovará mais filmes independentes baseados em roteiros WGA – Diversos

Getty Images

A SAG-AFTRA anunciou na segunda-feira que não concederá mais acordos provisórios para projetos independentes escritos sob um contrato do Writers Guild of America.

O sindicato já deu permissão para 207 projetos independentes continuarem filmando durante a greve, incluindo aqueles com estrelas como Jason Bateman, Anne Hathaway e Matthew McConaughey.

A SAG-AFTRA argumentou que os Acordos apoiavam a greve porque envolvia produtores independentes que concordavam com todas as demandas do sindicato. Mas eles causaram uma grande reação dentro do sindicato, com alguns membros sentindo que estavam minando o efeito geral da greve.

O anúncio de segunda-feira foi a primeira concessão a essa reação. O sindicato concordou que, no futuro, não aprovaria projetos escritos sob contrato da WGA e que seriam produzidos nos Estados Unidos.

“O WGA nos informou que esta emenda os ajudará na implementação de sua estratégia de greve e acreditamos que isso não prejudica a utilidade e a eficácia de nossa estratégia”, anunciou o sindicato na segunda-feira. “É uma mudança ganha-ganha.”

A medida é um sinal de solidariedade com a greve do WGA, iniciada em 2 de maio. As regras de greve do WGA impedem os membros de se envolverem em “serviços de redação”, mas não impedem a produção de roteiros cobertos pelo WGA.

A decisão do SAG-AFTRA não afetará os 207 projetos já aprovados. Para obter um acordo provisório da SAG-AFTRA, os produtores devem provar que não recebem financiamento de empresas da Motion Picture and Television Producers Alliance. Eles também devem concordar com os últimos termos propostos pelo SAG-AFTRA antes de convocar a greve em 13 de julho.

Os Contratos serão eventualmente alterados para cumprir qualquer acordo que a AMPTP celebre com a SAG-AFTRA.