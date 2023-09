SAG-AFTRA afirma que ‘Dancing With the Stars’ não entra em conflito com sua greve – The Hollywood Reporter

“Dancing with the Stars”, da esquerda: Val Chmerkovskiy, Gaby Wende, “First Night Party”

Eric McCandless/Disney+/Cortesia Coleção Everett

Enquanto o Writers Guild of America continua seu protesto Dançando com as estrelas exercícios, a SAG-AFTRA afirma que seus membros na produção não estão violando nenhuma de suas regras de greve.

“Nossos membros estão aparecendo Dançando com as estrelas Operamos sob um acordo de netcode, que não é um contrato. “Eles estão sendo solicitados a trabalhar, não estão violando as regras de greve do SAG-AFTRA e nós os apoiamos no cumprimento de suas obrigações contratuais”, disse o sindicato dos artistas – que está em greve contra grandes estúdios e empresas de streaming há meses. no decorrer de um contrato separado e não resolvido de cinema e televisão – disse em um comunicado na quinta-feira. “O programa é uma produção não dramática da SAG-AFTRA sob um acordo separado que não está sujeito a uma ordem de greve emitida pelo sindicato.”

O sindicato também forneceu algum contexto sobre as obrigações contratuais dos membros para com o programa. O sindicato disse que a “maioria” dos membros do SAG-AFTRA participantes do programa assinaram seus acordos antes da greve. O sindicato acrescentou que muitos membros têm acordos de opção que os obrigam a aparecer no programa se o produtor exercer a opção, “o que o produtor fez”. A SAG-AFTRA tem uma cláusula de “não greve” no seu acordo colectivo de trabalho, o que significa que os membros que trabalham ao abrigo desse contrato não podem fazer greve nos projectos abrangidos durante a vigência do acordo, continuou ela.

“Ao não comparecerem ao trabalho, os nossos artistas poderão ser detidos em violação do contrato e o sindicato está proibido de aconselhá-los a não trabalhar”, afirmou o sindicato.

A declaração foi feita poucas horas depois de surgir a notícia de que a ABC pode atrasar o retorno do programa competitivo, depois que membros em greve do Writers Guild of America fizeram piquetes nos ensaios nos últimos dias. O programa, signatário do WGA, retorna sem seu típico escritor do WGA.

Quinta-feira, Dançando com as estrelas Membro do elenco Matt Walsh (vice-presidente), membro do WGA e do SAG-AFTRA, disse que suspenderia sua participação na série “até que um acordo seja alcançado com [Writers Guild of America]Walsh acrescentou: “Fiquei entusiasmado por aderir à licitação e fiz isso com a impressão de que não era uma licitação da WGA e que se enquadrava em um acordo diferente. Esta manhã, quando o meu sindicato, o WGA, me informou que se tratava de uma greve, saí do treino.

Dançando com as estrelas, que inicialmente tinha como meta a estreia de sua 32ª temporada em 26 de setembro, foi submetido a protestos do WGA durante os ensaios desde quarta-feira. Os incríveis escritores direcionaram as estrelas que aparecem nesta 32ª temporada, incluindo Walsh, em suas tags. O elenco da última temporada inclui Mira Sorvino, Alyson Hannigan, Mauricio Umansky, Jason Mraz e Xochitl Gomez.

Esforços da União com Dançando com as estrelas É semelhante à bem-sucedida campanha de lobby contra os talk shows assinados pela WGA que tentaram retornar durante a greve. Após a eclosão dos protestos da WGA em frente ao O show de Drew Barrymore Acontece em Nova York e a conversa Ambientado em Studio City, ambos os programas pausaram os retornos programados, bem como Espetáculo de Jennifer Hudson E Tempo Real com Bill Maher. (No entanto, Maher disse especificamente que está adiando a retomada de sua candidatura agora que o WGA e o AMPTP estão de volta à mesa de negociações.)

Agora, parece que a SAG-AFTRA procura proteger os seus membros participantes Dançando com as estrelas Das críticas. Ao concluir a sua declaração, o sindicato observou que está a lutar contra as empresas membros da AMPTP durante a sua greve, “não contra os membros que são obrigados a ir trabalhar todos os dias ao abrigo de outros contratos sindicais ou acordos de serviços pessoais”. “Apoiamos nossos irmãos sindicalizados em todo o setor porque também reconhecemos nossas obrigações sob a legislação trabalhista federal”, acrescentou o sindicato.