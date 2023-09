Sabotage já tem uma equipe trabalhando duro no DLC de Sea Of Star

Caso você tenha perdido o anúncio inicial, o RPG independente Sea of ​​​​Stars receberá alguns DLCs gratuitos no futuro.

Era isso Foi originalmente prometido durante a campanha Kickstarter do jogoE em uma atualização após o lançamento do jogo (Através da Rádio Canadá), o diretor do jogo Thierry Boulanger confirmou que metade da equipe já está trabalhando no DLC. A outra metade do estúdio é dedicada ao próximo projeto Sabotage.

O DLC para Sea of ​​​​Stars é intitulado “As dores do relojoeiro“O novo RPG do desenvolvedor provavelmente se conectará ao seu jogo de plataforma de ação anterior, The Messenger. Como explicamos anteriormente, os dois jogos parecem ocorrer no mesmo universo, com milhares de anos de diferença.

O Kickstarter original para Sea of ​​​​Stars declarou como o DLC seria uma “aventura completa” e “expandiria ainda mais o mundo de Sea of ​​​​Stars e forneceria uma visão adicional sobre a narrativa abrangente” dos jogos Sabotage.

Sea of ​​​​Stars foi lançado no Switch e em diversas outras plataformas no final de agosto. No primeiro dia, conseguiu transferir mais de 100 mil exemplares. O jogo também foi muito elogiado por fãs e críticos. Você pode descobrir mais em nossa análise especial aqui no Nintendo Life: