Sábado Holanda 1-1 Suécia e Portugal 2-2 Suíça

A atual campeã Holanda superou um pesadelo no primeiro tempo e empatou em 1 a 1 com a Suécia na estreia da Euro 2022.

Com o guarda-redes holandês Sari van Veenendaal e o defesa Anik Nouen lesionados, Jonah Andersen colocou a Suécia em vantagem ao intervalo, mas Jill Roord respondeu no início do segundo tempo e desperdiçou uma gloriosa oportunidade de golo nos minutos finais.

O resultado – diante de uma impressionante multidão de 21.342 pessoas em Bramall Lane – deixou o Grupo C imediatamente após Portugal, substituto tardio devido à suspensão da Rússia, ter perdido por 2 a 0 para empatar com a Suíça no jogo anterior.

A Suécia, que conquistou o título pela primeira vez em 1984, está em segundo lugar no mundo, a Holanda, que derrotou a Suécia nas quartas de final a caminho do título de 2017, e em quarto nas semifinais da Copa do Mundo de 2019.

Pela Holanda, Daniel van de Donk está apto para começar, com a Suécia deixando Stina Blakstenius e Sofia Jakobsen no banco.

Os holandeses foram avisados ​​cedo quando Van Wienendal empatou as defesas Stephanie van der Gracht e Lynn Wilms enquanto defendia um livre. O apito encerrou o ataque sustentado da Suécia com particular preocupação para Van der Gracht, que foi então forçado a ser o centro das atenções por Van Veenend aos 10 minutos.