S&P 500 e Nasdaq sobem após o crash causado pela inflação; Disney pesa sobre Dao

A desaceleração do crescimento de assinantes critica as ações da Disney

Tesla se recupera, supera os ganhos entre as empresas de crescimento de grande capitalização

Ações da tapeçaria aumentam com o aumento da previsão de vendas

Rivian continua subindo um dia após sua estreia no mercado

Dow Jones caiu 0,14%, S&P 0,30%, Nasdaq subiu 0,86%

(Reuters) – O Standard & Poor’s 500 e o Nasdaq se recuperaram na quinta-feira após dois dias de vendas impulsionadas pela inflação, mas as perdas na Walt Disney devido à desaceleração no crescimento dos assinantes de vídeo ao vivo pesaram no Dow.

A recuperação recorde dos principais índices de Wall Street terminou no início desta semana, já que os relatórios de inflação recentes indicaram que a atual alta dos preços levará mais tempo para diminuir em meio às lotadas cadeias de suprimentos globais.

Mas Arthur Hogan, estrategista-chefe de mercado da National Securities em Nova York, disse que os investidores foram capazes de enxergar além do curto prazo, pois “temos mais demanda do que oferta”.

“Isso pode ser potencialmente uma coisa boa para o crescimento futuro dos lucros”, disse ele.

Seis dos 11 indicadores principais do setor S&P 500 subiram no início do comércio, com apreciação do consumidor (.SPLRCD) ganhos de condução.

Tesla Corporation (TSLA.O) Ela ganhou 1,4% para recuperar alguns dos ganhos que perdeu em sua queda de 12,6% no início desta semana, mesmo depois que os registros mostraram que o CEO e primeiro proprietário Elon Musk vendeu cerca de US $ 5 bilhões em ações nos últimos dias. Consulte Mais informação.

Outras grandes empresas de tecnologia e telecomunicações, incluindo Alphabet Inc, que é dona do Google (GOOGL.O), Corporação Microsoft (MSFT.O), Meta Platforms Inc (FB.O), anteriormente conhecido como Facebook, Apple Inc (AAPL.O) e Amazon.com Inc (AMZN.O) Subiu entre 0,4% e 0,8%.

The Walt Disney Company (DIS.N) Caiu 8,0% para liderar as quedas entre o Dow Jones (.DJI) Componentes, relatando o menor aumento em assinaturas Disney + desde o lançamento do serviço e ganhos pessimistas na divisão de parques temáticos. [nL4N2S14JG]

Às 9h53, horário do leste dos EUA, o Dow Jones Industrial Average (.DJI) Caiu 51,75 pontos, ou 0,14%, para 36,028,19 pontos, o Standard & Poor’s 500. (.SPX) O índice subiu 13,79 pontos, ou 0,30%, para 4.660,50 pontos, e o Nasdaq Composite (décimo nono) Ele subiu 134,58 pontos, ou 0,86%, para 15.757,29 pontos.

Rivian Automotive Inc., patrocinada pela Amazon (Rivno) Ele deu um salto de 9,8%, adicionando ganhos de cerca de 30% desde sua grande estreia no mercado. Consulte Mais informação

tecido da empresa (TPR.N) Subiu 9,2% depois que a fabricante de bolsas Coach elevou sua previsão de vendas anuais, impulsionada por uma forte recuperação na demanda por produtos de luxo. Consulte Mais informação

Os participantes do mercado também estavam observando os desenvolvimentos em torno da nomeação do presidente do Fed, com o presidente Joe Biden ainda considerando se manteria Jerome Powell por um segundo mandato ou promoveria o governador do Fed Lyle Brainard ao cargo. Consulte Mais informação

As emissões antecipadas superaram os perdedores em 2,09 para 1 na Bolsa de Valores de Nova York e em 1,95 para 1 na Nasdaq.

O S&P registrou quatro novas máximas em 52 semanas e três novas mínimas, enquanto o Nasdaq registrou 35 novas máximas e 51 novas mínimas.

Reportagem adicional de Devik Jain e Shreyachi Sanyal em Bengaluru; Edição de Urban Varghese e Aditya Soni

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.