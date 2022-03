Ryanair lança novos voos no Reino Unido a partir das 19h99 para Espanha, Portugal e mais

A Ryanair anunciou 14 novos voos do Reino Unido para destinos como Espanha, Portugal e Itália no verão de 2022 – e atualmente cobra taxas a partir de £ 19,99.

Ryaner Apresentando seu maior horário de verão para 2022, incluindo 14 novas rotas aéreas do Reino Unido para a Bulgária, Espanha, Itália, Polônia, Holanda, Suécia e muito mais.

As novas rotas partirão dos aeroportos de Gatwick, Luton e Stansted, em Londres, com muitas opções de gatilho para passear de Nápoles à Madeira e Estocolmo. (Veja lista completa abaixo).

Em comemoração às novas rotas, a Budget Airlines começou a vender assentos grandes a partir de £ 19,99 em cada rota, viajando até outubro de 2022.

Você já pode reservar ofertas Site da Ryanair Mas você deve fazê-lo até a sexta-feira (4 de março) quando a venda terminar. (Observe também que as taxas mais baratas estão sujeitas à disponibilidade).

Eles não são as únicas ofertas em oferta. Na verdade, há também uma venda de assentos com a Ryanair Os preços começam em 14,99 em cada sentido Para partidas de última hora antes de 7 de abril de 2022. Isso inclui destinos de férias populares, como França, Espanha e Croácia.

As opções de férias dos britânicos têm aumentado nas últimas semanas 12 países relaxaram as restrições Para os turistas do Reino Unido, tudo, desde testes governamentais a regras isoladas e outros requisitos de entrada.

Onde posso ir de férias do Reino Unido agora?

Portugal, Grécia, França e Chipre eliminaram os testes governamentais antes da partida, enquanto a Islândia deu um passo adiante e Governo aboliu completamente as regras de viagem.

Enquanto isso, as próprias regras de viagem do Reino Unido também foram alteradas no mês passado, removendo a exigência de teste do governo para visitantes totalmente vacinados, enquanto os visitantes não vacinados não precisam mais se isolar. (Este último deve ainda levar o cheque antes da partida e após a chegada).

Não se canse se os contratos da Ryanair não funcionarem para você. Nós fornecemos a você um guia para isso Melhores ofertas de férias recentes E Ofertas aéreas baratas Para ajudá-lo a negociar durante todo o ano.

Lista completa das 14 novas rotas da Ryanair no Reino Unido

Burgas, Bulgária Catânia, Sicília Helsinki, Finlândia Lublin, Polônia Maastricht, Holanda Madeira, Portugal Minorca, Espanha Nápoles, Itália Orebro, Suécia Estocolmo, Suécia Tampere, Finlândia Tankier, Marrocos Tropani, Sicília Voxjo, Suécia

Restrições de viagem se aplicam durante epidemias. Sempre verifique os conselhos mais recentes do Foreign Office antes de reservar ou viajar.