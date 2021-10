Russos migram para a Sérvia em busca de vacinas COVID-19 de fabricação ocidental

quando russo Os reguladores do país aprovaram Vírus Corona Vacina, foi um momento de orgulho nacional, e a família Pavlov estava entre os que correram para tomar a injeção. mas internacional a saúde As autoridades ainda não aprovaram a injeção do Sputnik V.

Então, quando a família Rostov-on quis visitar o Ocidente, eles procuraram uma vacina que lhes permitisse viajar livremente – uma tarefa que os levou à Sérvia, onde centenas de cidadãos russos se reuniram nas últimas semanas para dar as boas-vindas ao Ocidente. Fotos aprovadas do COVID-19.

Sérvia, que não é membro de União EuropéiaÉ uma opção conveniente para os russos que procuram uma vacina porque podem entrar no país aliado dos Balcãs sem vistos e porque oferece uma vasta gama de vacinas de fabricação ocidental. Os passeios organizados dos russos têm aumentado, e podem ser vistos na capital, Belgrado, em hotéis, restaurantes, bares e clínicas de vacinação.

“Tomamos a vacina Pfizer porque queremos viajar ao redor do mundo”, disse Nadezhda Pavlova, 54, após receber a vacina no último fim de semana em um amplo centro de vacinação em Belgrado.

Seu marido, Vitaly Pavlov, 55, disse que queria “que o mundo inteiro estivesse aberto para nós, e não apenas alguns países”.

Pacotes turísticos de vacinação para russos que buscam injeções sancionadas pela OMS apareceram no mercado em meados de setembro, de acordo com a Federação das Operadoras de Turismo da Rússia.

Os preços variam de US $ 300 a US $ 700, dependendo do que está listado, disse Maya Lomidzi, CEO do grupo.

Elogiado pelo presidente russo Vladimir coloque dentro Como a primeira vacina registrada no mundo para COVID-19, o Sputnik V apareceu em agosto de 2020 e foi aprovado em quase 70 países, incluindo a Sérvia. Mas a Organização Mundial da Saúde disse que a aprovação global ainda está em análise depois que problemas foram apontados em uma fábrica há alguns meses.

Na sexta-feira, um alto funcionário da OMS disse que as questões legais que bloqueiam a revisão do Sputnik V estavam “à beira de um acordo”, uma medida que poderia relançar o processo em direção a uma autorização de uso emergencial.

Existem outros obstáculos para a aplicação russa, incluindo a falta de informações científicas completas e inspeções de locais de fabricação, disse a Dra. Mariangela Simão, diretora-geral assistente da Organização Mundial de Saúde.

Além da Organização Mundial da Saúde, o Sputnik V ainda está aguardando a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos antes que todas as restrições de viagem para pessoas vacinadas com a formulação russa sejam suspensas.

A longa espera frustrou muitos russos, por isso, quando a Organização Mundial da Saúde anunciou outro adiamento em setembro, eles começaram a procurar soluções em outro lugar.

“As pessoas não querem esperar; as pessoas precisam poder entrar na Europa por vários motivos pessoais”, explicou Anna Filatovskaya, porta-voz da agência de turismo Russky Express em Moscou. “Alguns têm parentes. Alguns têm trabalho, alguns estudam, alguns trabalham. Alguns simplesmente querem ir para a Europa porque sentem falta.”

A Sérvia, um país cristão ortodoxo e eslavo, oferece fotos da Pfizer, AstraZeneca e da Sinopharm chinesa. Por demanda popular, as agências de turismo russas agora também oferecem passeios para a Croácia, onde os turistas podem receber a vacina Johnson & Johnson imediatamente, sem ter que retornar para uma segunda dose.

“Para a Sérvia, a demanda está crescendo como uma avalanche”, disse Filatovskaya. “É como se tudo o que nossa empresa fizesse hoje em dia fosse vender viagens para a Sérvia.”

O país balcânico introduziu a vacinação para estrangeiros em agosto, quando a campanha de vacinação no país desacelerou após atingir cerca de 50% da população adulta. Dados oficiais do governo sérvio mostram que cerca de 160 mil estrangeiros já foram vacinados no país, mas não está claro quantos russos existem.

Na Rússia, a taxa de vacinação no país era baixa. Nesta semana, quase 33% dos 146 milhões de habitantes da Rússia receberam pelo menos uma injeção da vacina contra o coronavírus e 29% foram totalmente vacinados. Além do Sputnik V e de uma versão em dose única conhecida como Sputnik Light, a Rússia também usou duas outras vacinas desenvolvidas internamente que não foram aprovadas internacionalmente.

O ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, disse recentemente que as questões administrativas estavam entre os principais obstáculos no processo de revisão da OMS.

Judy Twigg, professora de ciências políticas com especialização em saúde global na Virginia Commonwealth University, espera que o Sputnik V seja eventualmente aprovado, mas “provavelmente não até o final deste ano”.

“A OMS disse que precisava de mais dados, precisava voltar e inspecionar algumas linhas de produção onde percebeu problemas no início. Essas re-inspeções são um processo de várias semanas, por um bom motivo. Não é algo que foi escondido tão levemente.”

Em meio às baixas taxas de vacinação e à relutância das autoridades em impor medidas restritivas, tanto a Rússia quanto a Sérvia registraram infecções e hospitalizações por COVID-19 em níveis recordes nas últimas semanas.

O número diário de mortes por coronavírus na Rússia ultrapassou 900 pelo segundo dia consecutivo na quinta-feira – um dia depois de chegar a 929. Na Sérvia, o número diário de mortes de 50 é o maior em meses no país de 7 milhões de pessoas até agora. Quase um milhão de casos foram confirmados.

Pavlova disse que a “dupla proteção” fornecida pelas fotos aprimoradas da Pfizer permitiria à família “não apenas viajar pelo mundo, mas também ver nossos entes queridos sem medo”.

Desde que a popularidade dos tours de vacinas se espalhou há cerca de um mês, eles proporcionaram negócios bem-vindos às operadoras de turismo sérvias devastadas pela pandemia em uma economia já enfraquecida. O proprietário da agência de viagens BTS Kompas em Belgrado, Predraj Tesek, disse que a reserva foi feita com antecedência.

“Comecei modestamente no início, mas os números têm crescido muito bem a cada dia”, disse Tesic.

Ele explicou que sua agência organiza de tudo, desde o transporte do aeroporto até a hospedagem, tradução e outros atendimentos nos postos de vacinação. Quando eles retornam para outra dose em três semanas, os convidados russos também recebem visitas curtas a alguns dos locais famosos da Sérvia.

De volta à Rússia, alguns moscovitas disseram entender por que tantos de seus irmãos russos viajaram para o exterior para obter vacinas. Mas Tatiana Novikova disse que a vacinação local continua sendo uma opção.

“Para ser honesta, confio mais na nossa”, disse ela.

Os escritores da Associated Press, Dusan Stojanovic e Ivana Bzjanovic, escrevem em Belgrado, Sérvia, e Daria Litvinova e Daniel Kozin em Moscou.