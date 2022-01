Rússia ridiculariza os comentários de Biden sobre sancionar Putin se a Rússia lançar uma invasão enquanto os EUA despejam armas na Ucrânia

A Rússia rejeitou na quarta-feira o último aviso do presidente Joe Biden, que disse no dia anterior que os EUA poderiam sancionar pessoalmente o presidente Vladimir Putin se ele enviar forças através da fronteira para invadir a Ucrânia. O porta-voz de Putin disse que tais sanções seriam “destrutivas”, mas não “dolorosas” porque, segundo o secretário de imprensa do Kremlin, os líderes russos não possuem contas ou ativos bancários no exterior.

Falando com repórteres na terça-feira, o presidente Biden disse que se Putin enviasse os cerca de 100.000 soldados que ele reuniu Fronteiras da Ucrânia para o país aliado dos EUA, “seria a maior invasão desde a Segunda Guerra Mundial. Mudaria o mundo”.

Questionado se seu governo sancionaria Putin pessoalmente, o Sr. Biden respondeu: “Sim… eu veria isso.”

O comentário do presidente foi o mais recente aumento da tensão entre os EUA e a Rússia sobre o que a Casa Branca e seus aliados da Otan acreditam ser os possíveis planos de Putin de invadir a Ucrânia, como suas forças fizeram em 2014, quando anexaram a Crimeia.

A correspondente estrangeira sênior da CBS News, Holly Williams, reportando na quarta-feira de Kiev, disse que até agora, Putin parece indiferente às advertências do Sr. Biden e outros líderes da OTAN. Mesmo que os EUA despejem armas para armar melhor as forças da Ucrânia e a Otan envie navios de guerra e tropas para a região, não há indicação de que a Rússia esteja recuando.

A Rússia continuou realizando exercícios militares ao longo das fronteiras da Ucrânia em terra e com suas forças navais no mar.

Kremlin, o porta-voz Dmitry Peskov entregou o aviso de refutação ao mais recente de Washington na quarta-feira. Ele foi citado pela agência de notícias estatal russa RIA Novosti como atribuindo o aviso de sanções contra Putin ou outros líderes russos a “congressistas e senadores dos EUA que não estão totalmente familiarizados com este tópico”, e que teria sido sábio primeiro consultar “aqueles que estão engajados profissionalmente na Rússia.”

Ele disse que “há muito tempo era proibido para representantes de lideranças e autoridades” deter ativos estrangeiros. “Portanto, é claro, tal formulação da questão não é absolutamente dolorosa para nenhum dos representantes da alta administração.”

Acredita-se que Putin detenha ativos financeiros significativos, mas sua riqueza pessoal permanece um mistério. Quaisquer ativos que ele tenha estão bem escondidos, e não está claro quanto impacto quaisquer novas sanções americanas podem realmente ter sobre o homem que liderou a Rússia por mais de duas décadas.

A Casa Branca, embora tenha alertado repetidamente por semanas que a Rússia enfrentaria sanções “severas” e “sem precedentes” se invadir a Ucrânia, não forneceu detalhes sobre as medidas adicionais que está considerando, com aliados ou unilateralmente.

A intransigência de Putin diante das advertências do Ocidente levou a questões sobre se um conflito é inevitável e qual poderia ser sua motivação para um hipotético ataque à Ucrânia.

Como relata Williams, os líderes da Ucrânia tomaram as ondas de rádio esta semana pedindo que sua nação permaneça calma.

“Não se preocupe, durma bem”, disse o ministro da Defesa na terça-feira. Mas a carga de 79 toneladas de equipamento militar americano que pousou em Kiev – quase 300 mísseis antitanque Javelin e outras munições – conta uma história um pouco diferente. Foi apenas a última remessa de cerca de US$ 200 milhões em assistência militar de emergência vinda dos EUA.

Mesmo com a ajuda americana, a Ucrânia está massivamente em desvantagem e em menor número por seu vizinho gigante a leste, no entanto, e com as tropas russas logo além de suas fronteiras, o destino dos ucranianos pode estar nas mãos de apenas um homem: Putin.

O líder russo de fala mansa cresceu na URSS e passou a servir a União Soviética como agente da KGB.

Segundo Mikhail Khodorkovsky, empresário russo e crítico muito público de Putin, o presidente “quer que a Rússia volte a ser como a União Soviética”.

“A coisa mais importante para ele é controlar a situação”, disse Khodorkovsky à CBS News. O empresário foi condenado por acusações de corrupção na Rússia que muitos acreditam ter motivação política. Depois de cumprir uma década na prisão, ele agora vive no exílio.

Ele disse que para entender o líder russo, os EUA devem parar de pensar nele como um presidente.

“Você precisa falar com ele como com [a] chefe criminoso”, disse Khodorkovsky a Williams. Ele afirma que Putin está tentando recriar o império russo como uma forma de distrair os russos comuns de suas dificuldades econômicas, e ele diz que os principais objetivos de Putin são simples: permanecer no poder e enriquecer a si mesmo e seus amigos.

Williams disse ao dissidente russo que parecia que ele estava chamando Putin de Tony Soprano da política global.

“Exatamente”, ele respondeu. “Eu já disse isso a políticos ocidentais várias vezes… Você está lidando com um chefe da máfia. Se quiser conselhos sobre como falar com Vladimir Putin, pergunte à sua polícia.”

O atual impasse na fronteira da Ucrânia começou, observou Williams, porque a Rússia transferiu dezenas de milhares de suas tropas para aquela fronteira. Mas o governo de Putin insiste que a Rússia é a vítima – ameaçada pela suposta agressão dos EUA e da OTAN.

Alguns analistas acreditam que Putin não quer outra democracia no flanco ocidental da Rússia com laços estreitos com os EUA e a Otan, e está tentando ameaçar a Ucrânia de volta à órbita de Moscou e forçar os EUA e seus aliados a deixá-lo ter o que quer.

