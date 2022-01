Rússia realoca exercícios navais devido a preocupações irlandesas

A Rússia vai realocar os exercícios navais programados para serem realizados na costa da Irlanda no início do próximo mês, depois que as autoridades irlandesas e os pescadores levantaram preocupações, de acordo com a embaixada russa na Irlanda.

Em vez disso, o ministro da Defesa russo, Sergey Shoygu, transferirá os exercícios para fora da zona econômica exclusiva irlandesa “com o objetivo de não prejudicar as atividades de pesca dos navios irlandeses nas áreas de pesca tradicionais”, segundo o comunicado. Comunicado de imprensa da embaixada russa na Irlanda compartilhou no Facebook no sábado. Os exercícios estavam programados para ocorrer a partir de fevereiro. 3 a fevereiro 8 cerca de 150 milhas ao largo da costa da Irlanda.

Shoygu tomou a decisão “como um gesto de boa vontade” após um pedido do governo irlandês e da Organização de Produtores de Peixes do Sul e Oeste da Irlanda, de acordo com o comunicado.

Isso ocorre quando a Europa está sob alerta máximo, pois a Rússia acumulou pelo menos 100.000 soldados perto da fronteira da Ucrânia, levantando preocupações de uma possível invasão.

“À luz do atual ambiente político e de segurança na Europa, o Departamento de Relações Exteriores levantou uma série de preocupações com as autoridades russas em relação a esses exercícios”, disse o ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Simon Coveney. disse em comunicado no domingo.

“O fato de eles estarem escolhendo fazer isso nas fronteiras ocidentais, se você quiser, fora da UE, na costa irlandesa, é algo que, em nossa opinião, simplesmente não é bem-vindo e não desejado agora, principalmente nos próximos semanas”, disse ele a repórteres.

A Rússia também deve realizar exercícios militares em Bielorrússia de fevereiro 10 a fevereiro 20.

Presidente BidenJoe BidenRússia realoca exercícios navais devido a preocupações irlandesas Johnson, do Reino Unido, diz que ordenou que as forças armadas se preparem para a implantação na próxima semana em meio a tensões na Ucrânia Youngkin provoca reação democrata na Virgínia MAIS anunciado Nesta semana, ele enviaria um pequeno número de tropas para a Europa Oriental, com 8.500 soldados dos EUA sob alerta redobrado para um possível desdobramento. No sábado, o Reino Unido, aliado da Otan, disse que estava Considerando o envio de um grande destacamento de tropas para a Europa Oriental.