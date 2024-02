TALLINN, Estónia (AP) – A primeira-ministra da Estónia foi colocada na lista dos mais procurados da Rússia devido aos seus esforços para remover relíquias da Segunda Guerra Mundial da era soviética no país báltico, disseram autoridades na terça-feira, à medida que aumentam as tensões entre a Rússia e o Ocidente. A guerra começou Ucrânia.

O nome da primeira-ministra Kaja Kallas apareceu na lista do Ministério do Interior russo de pessoas procuradas por acusações criminais não especificadas, embora não tenha ficado claro quando foi adicionado, segundo a mídia independente russa MediaZona. A lista inclui dezenas de funcionários e legisladores de outros países bálticos.

Outras autoridades russas disseram que a medida estava ligada aos seus esforços para remover vestígios da Segunda Guerra Mundial. Não houve reação imediata das autoridades estónias.

A Estónia e outros membros da NATO, a Letónia e a Lituânia, demoliram monumentos amplamente vistos como legados indesejados da ocupação soviética desses países.

Desde a invasão russa em grande escala da Ucrânia, há quase dois anos, também foram encontrados vários monumentos aos soldados do Exército Vermelho. sacar Na Polónia e na República Checa, houve uma purga tardia daquilo que muitos consideram símbolos da opressão passada.

Moscovo denunciou estas medidas, descrevendo-as como uma profanação da memória dos soldados soviéticos que tombaram enquanto lutavam contra a Alemanha nazi.

Inclusão de Callas – que ele defendeu fortemente Aumentar a ajuda militar à Ucrânia As sanções mais fortes contra a Rússia parecem reflectir os esforços do Kremlin para aumentar os riscos face à pressão da NATO sobre a guerra.

Esta é a primeira vez que o Ministério do Interior russo coloca um líder estrangeiro na lista de procurados. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia, Temar Petrkop, e o ministro da Cultura da Lituânia, Simonas Kaires, também estão na lista, que está à disposição do público, juntamente com dezenas de funcionários e legisladores da Letónia, Lituânia e Polónia.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, confirmou que Kalas e Petercup estavam na lista devido ao seu envolvimento na remoção dos monumentos.

Questionado sobre a medida, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que foi uma resposta às ações de Kalas e outros que “tomaram medidas hostis em relação à memória histórica e ao nosso país”.

A Rússia tem leis que criminalizam a “reabilitação nazista” e incluem punições para a profanação de memoriais de guerra. O Comité de Investigação Russo, a principal agência de investigação criminal do país, tem um departamento que lida com alegadas “falsificações da história” e “reabilitação nazi”, e este departamento intensificou o seu trabalho desde o início da guerra, segundo a Mediazona, que quebrou a história. Sobre adicionar Callas à lista de procurados.

A MediaZona, que publicou um longo levantamento da lista, disse que ela também inclui dezenas de autoridades ucranianas e cidadãos estrangeiros acusados ​​de lutar ao lado das forças armadas ucranianas.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que livrar a Ucrânia de grupos de extrema direita e neonazistas é um dos principais objetivos da guerra, mas não forneceu nenhuma evidência para apoiar as suas repetidas alegações de que tais grupos têm uma voz decisiva na definição das políticas da Ucrânia. . .

A inclusão de Kalas também poderá representar uma tentativa de Moscovo de contrariar o mandado de detenção emitido no ano passado contra Putin, emitido pelo Tribunal Penal Internacional devido a alegações de deportação de crianças ucranianas para a Rússia. A lista do Ministério do Interior também inclui o chefe do Tribunal Penal Internacional, Pyotr Hofmansky.

Embora isto não signifique muito em termos práticos, uma vez que as comunicações entre Moscovo e o Ocidente foram congeladas durante o conflito, surge num momento em que os membros europeus da NATO estão cada vez mais preocupados com a forma como as eleições nos EUA irão afectar a aliança.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, levantou preocupações novamente Aliados da OTAN Que ele poderia permitir que a Rússia expandisse a sua agressão na Europa se ele regressasse à Casa Branca.

“Você não pagou?” Você está ligado pecador“O favorito republicano.” Ele disse recentemente que disse Um membro anónimo da NATO durante a sua presidência. “Não, eu não vou proteger você. Na verdade, eu os encorajaria a fazer o que quisessem. Você tem que pagar.”

Esta declaração contrasta fortemente com a promessa do Presidente dos EUA, Joe Biden, de “defender cada centímetro do território da NATO”, algo que a aliança compromete todos os seus membros a fazer em caso de ataque.

A declaração de Trump chocou muitos na Europa, já que a Polónia, a França e a Alemanha se comprometeram a reforçar a segurança e a força de defesa da Europa.