Rupert Murdoch deixa o cargo de presidente da Fox & News Corp, enviando ondas de choque pela mídia e pela política

Nova Iorque

CNN

–



Rupert Murdoch, o poderoso magnata da mídia de direita que construiu e supervisionou um dos impérios de notícias mais influentes do mundo, anunciou quinta-feira que deixará o cargo de presidente de suas duas empresas, a Fox Corporation e a News Corporation.

“Ao longo da minha carreira estive diariamente envolvido com notícias e ideias, e isso não vai mudar”, escreveu Murdoch, 92 anos, num memorando aos funcionários. “Mas é o momento certo para assumir funções diferentes, sabendo que temos equipes realmente talentosas”, acrescentou.

Como líder da Fox & News Corporation, que publica jornais influentes como o Wall Street Journal e o tablóide New York Post, Murdoch exerceu durante décadas uma influência descomunal no Partido Republicano, igualada apenas por um grupo seleto.

Sua aposentadoria ocorre em um momento significativo na indústria de mídia, à medida que gigantes do entretenimento estabelecidos enfrentam uma mudança radical nos negócios tradicionais de TV e cinema e os consumidores gravitam rapidamente em torno dos serviços de streaming.

A decisão de Murdoch de deixar o cargo de chefe de suas empresas também enviará ondas de choque pelo mundo político, no momento em que esquenta a corrida presidencial de 2024. A Fox News continua presa em um processo judicial decorrente do marketing da rede da eleição do ex-presidente Donald Trump, na sequência de as eleições de 2020.

O filho mais velho de Murdoch, Lachlan, que é o presidente-executivo da Fox, atuará como único presidente de ambas as empresas.

Murdoch descreveu Lachlan como um “líder apaixonado e de princípios”. Não está claro se A direção da Fox vai mudar Sob a liderança de Lachlan, Robert indicou que Lachlan manteria a orientação editorial de direita pela qual suas empresas de mídia são conhecidas.

“Meu pai acreditava fortemente na liberdade e Lachlan está totalmente comprometido com a causa”, disse Murdoch à equipe em seu memorando. “As burocracias egoístas procuram silenciar aqueles que podem questionar a sua origem e propósito. As elites têm um desprezo aberto por aqueles que não são membros da sua classe rarefeita. A maioria dos meios de comunicação coopera com essas elites, promovendo narrativas políticas em vez de procurar a verdade. ”

Rupert Murdoch, que garantiu aos funcionários que estava com “forte saúde”, disse que no seu novo papel como presidente honorário permaneceria “envolvido todos os dias na competição de ideias”.

No entanto, Lachlan Murdoch Trump criticou privadamenteDizendo que discordava de grande parte do comportamento do ex-presidente, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à CNN no ano passado. Em alguns comentários, Murdoch chegou ao ponto de dizer às pessoas que pensava que se Trump concorresse novamente, seria mau para o país.

Murdoch começou no negócio de mídia na década de 1950 com uma pequena rede de jornais australiana e mais tarde se tornou um importante executivo de Hollywood em 1985, quando comprou a Twentieth Century Fox do petroleiro Marvin Davis por US$ 600 milhões. Em 1986, Murdoch entrou no ramo de televisão depois de comprar várias estações de televisão americanas e criar a Fox Broadcasting.

Murdoch vendeu grande parte do seu império mediático, incluindo o estúdio de cinema Twentieth Century Fox, à Disney num enorme negócio de 71 mil milhões de dólares em 2019. Resta-lhe apenas um portfólio de transmissão muito menor, composto pela Fox News e pela Fox Sports.

A Fox News foi lançada em 1996 como um concorrente conservador emergente da CNN. Acabou se tornando o melhor canal de notícias da América ao brincar com narrativas conservadoras.

No entanto, o canal desviou-se das suas raízes noticiosas conservadoras com a ascensão do ex-presidente Donald Trump ao poder no Partido Republicano em 2015, tornando-se um lar descarado para propaganda de direita destinada a reforçar uma Casa Branca assolada por escândalos.

Nos últimos anos, sob Murdoch, a Fox News apresentou teorias de conspiração infundadas, incluindo a pandemia de Covid-19 e as eleições presidenciais de 2020.

As mentiras da Fox News sobre a eleição levaram a dois grandes processos por difamação das empresas de tecnologia eleitoral Dominion Voting Systems e Smartmatic.

Fox no início deste ano Povoado A Dominion processou um valor histórico de US$ 787,5 milhões. No entanto, o processo da Smartmatic ainda tramita no sistema judicial.

A Fox News anunciou a aposentadoria de Murdoch no ar na manhã de quinta-feira, com o âncora Bill Hemmer elogiando o fundador da rede.

“Rupert Murdoch criou tudo isso e muito mais na América e no mundo”, disse Hemmer. “O trabalho de sua vida deixou uma marca indelével no cenário da mídia global. Suas contribuições são incontáveis ​​e extraordinárias, e agradecemos a ele por nos permitir fazer parte de tudo isso.”

“Se não fosse ele, não estaríamos aqui”, acrescentou a radialista Dana Perino.