Rumores surgiram depois que Xi Jinping não conseguiu fazer um discurso de abertura sobre o BRICS Xi Jinping

O líder chinês Xi Jinping faltou inesperadamente a um discurso programado num importante fórum empresarial multilateral na África do Sul, na terça-feira.

Xi chegou a Joanesburgo para a cimeira dos BRICS na noite de segunda-feira, a sua segunda viagem internacional este ano, depois de visitar Moscovo em Março. Ele foi recebido na pista pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa.

De acordo com o calendário da cimeira, Xi deverá participar no fórum e fazer comentários com outros líderes na terça-feira. Mas em vez disso, o Ministro do Comércio, Wang Wentao, leu o seu discurso.

Mais tarde, Xi participou no jantar da cimeira, mas não foi dada nenhuma razão para não fazer o discurso. Parecia ser uma decisão de última hora, dizem artigos da mídia estatal e postagens nas redes sociais Do Ministério das Relações Exteriores da China O orador foi implantado como se ele mesmo o tivesse entregue.

Alguns observadores da China especularam se algo estava “errado” ou se Xi estava temporariamente doente, mas é improvável que seja dada uma explicação.

Bill Bishop, autor de Sinocism, um boletim informativo popular sobre assuntos chineses, observou que já houve um longo período este mês sem qualquer aparição pública de Xi, o que parecia “um pouco estranho”.

“Esta decisão de última hora de ignorar o fórum empresarial parece ainda mais bizarra. Na ausência de qualquer informação útil da República Popular da China [People’s Republic of China] “Os rumores do regime vão voar”, disse ele.

O Projeto Sul Global Chinês apontou que esta é a segunda ausência inexplicável de um funcionário chinês depois que o ex-ministro das Relações Exteriores Chen Gang – que não aparece em público há meses – esteve ausente da reunião dos ministros das Relações Exteriores do BRICS no mês passado.

dizer [Xi’s absence] Isto é extraordinário e indescritível porque os líderes chineses nunca perdem eventos meticulosamente concebidos como este.”

O ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, lê o discurso de Xi Jinping aos líderes na cúpula do BRICS. Fotografia: Jerome DeLay/AFP

O discurso, proferido por Wang, incluiu ataques velados aos Estados Unidos, descrevendo um país não identificado como “obcecado em manter a hegemonia, [and] Fez o seu melhor para paralisar os mercados emergentes e os países em desenvolvimento.

“Quem desenvolve primeiro torna-se alvo de contenção. Quem alcança torna-se alvo de obstrução”, disse Wang em nome de Xi.

Os países BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – representam cerca de 40% da população mundial e um quarto do PIB global. Os líderes de todos os Estados-membros compareceram pessoalmente, exceto Vladimir Putin, que enfrenta atualmente um mandado de prisão por crimes de guerra emitido pelo Tribunal Penal Internacional.

A cimeira contou com a presença de representantes de dezenas de outros países, uma vez que os principais membros estão a considerar expandir o seu número de membros.

Alguns membros, como a China, procuram construir os BRICS como um contrapeso aos blocos ocidentais, como o Grupo dos Sete ou o Grupo dos Vinte, embora haja divisão dentro do grupo. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, disse na terça-feira que o objetivo do grupo não era competir com as instituições ocidentais. A liderança indiana, que tem uma relação muitas vezes tensa com a China, também hesita em capacitar Pequim através dos BRICS.