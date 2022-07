Rumores comerciais de Donovan Mitchell: Knicks e Heat-Winters entre os possíveis destinos para o Jazz All-Star Ranger

Danny Aing é um homem radical. Ou é tudo para ganhar o campeonato – como foi quando ele trocou tudo celtas de Boston“A juventude de Kevin Garnett e Ray Allen no verão de 2007 – ou acabou. Quando ficou claro que o Celtics não era mais um candidato viável ao campeonato, eles substituíram Garnett e Paul Pierce com futuros completos por um golpe.

Isso sempre fez a ideia de que um arquivo Utah Jazz Donovan pode manter Mitchell depois de lidar com Rudy Gobert de uma maneira engraçada. Nada em Ainge sugere que ele estaria interessado em perseguir o campeonato por um ano ou dois antes de Mitchell finalmente chegar a um candidato de sua escolha. A indiferença é muitas coisas. Fantasma não é um deles. Uma vez que ficou claro que o jazz em sua versão anterior nunca ganharia um campeonato, uma reinicialização em larga escala envolvendo os negócios de Mitchell e Joubert parecia inevitável.

Então, à medida que construímos negócios potenciais de Mitchell à luz dos negócios de Adrian Wojnarowski, Sinalizar a disponibilidade do All Star KeeperDevemos fazê-lo através das lentes das ambições de Ainge. Este não é um homem conhecido pela metade dos padrões. Ele não gostaria de fazer um acordo que tornasse o jazz um tanto competitivo. O nome do jogo aqui é Choices and Rise. Em um mundo ideal, Utah conseguiria ativos que valeriam a pena sem ameaçar seus esforços imediatos de tanques. Aqui estão as cinco principais bandas que são as melhores para dar ao jazz esse pacote.

Você certamente já ouviu falar sobre comunicações até agora. Mitchell é representado pela Autoridade de Aviação Civil. O presidente dos Knicks, Leon Rose, certa vez administrou as operações de basquete da CAA. Mitchell cresceu na vizinha Connecticut. Seu pai trabalhou para o New York Mets. O interesse aqui é quase certamente mútuo. A questão é o preço.

Os Knicks podem enviar tanto capital como assinante quanto qualquer outra pessoa. Eles têm oito escolhas negociáveis ​​na primeira rodada, incluindo quatro próprias. Em Immanuel Quickley, Obi Toppin e Quentin Grimes, eles têm um grupo de jovens interessantes de Utah para aproveitar a oportunidade. Mas a sequência aqui é provavelmente o número 3 do ano anterior, RJ Barrett. Afinal, se os Knicks trocassem tudo por Mitchell, eles não teriam espaço para melhorias. Juntar Mitchell, 25, com Barrett, 22, e Jalen Bronson, 25, daria a Nova York três pedrinhas para crescer.

Barrett será um disjuntor do negócio para Utah? Provavelmente não, especialmente devido às limitações enfrentadas por outros pretendentes aqui. Se os Knicks colocassem sete ou oito corridas na primeira rodada na mesa, ninguém mais venceria. Agora, eles estão no banco do motorista com ou sem um Barrett, e isso provavelmente se encaixa muito bem em Utah. É bom demais para ser usado corretamente de qualquer maneira.

Um capital de risco limitado em Miami dificultará o comércio de Mitchell. O Heat não tem escolhas externas na primeira rodada e deve uma delas em 2025 a Oklahoma City Thunder. Do jeito que está, eles podem enviar escolhas de primeira rodada de Jazz de duas e três negociações e escolhas de primeira rodada de 2022, Nikola Jovic. Se forem um pouco criativos com a linguagem das escolhas, podem mandar um terceiro jazz, mas essa estratégia não é isenta de riscos. A proteção na escolha que eles devem ao Thunder pode atrasar sua transferência até 2026 e, se isso acontecer, o Heat só poderá negociar legalmente sua escolha de 2028 depois disso, de acordo com algumas regras notáveis ​​​​da CBA.

A regra de Stepien impede que as equipes fiquem sem uma escolha na primeira rodada em drafts consecutivos. A “regra dos sete anos” impede que as equipes negociem escolhas selecionadas por mais de sete anos. Em outras palavras: o Heat pode oferecer suas escolhas para 2023, 2027 e 2029 para Mitchell, desde que as escolhas de 2025 sejam Thunder, mas se a escolha Thunder protegida por loteria não for transferida para 2025, a escolha de 2027 será revertida para 2028 e 2029 devem ser convertidos para segundos Porque 2030 está a mais de sete anos de distância.

No entanto, trabalhar para Miami é o interesse de longo prazo de Ainge na Hero. Diz-se que ele estava muito interessado em adicionar a ex-estrela de Kentucky com a 14ª escolha no draft de 2019, mas Miami o arrebatou em um ponto antes. Se Ainge vê Herro como a pedra angular de sua lista pós-Mitchell, ele considerará o show de Miami.

Uma nota rápida a ser observada: enquanto Mitchell e Pam Adebayo estão em certos trechos juniores, eles podem jogar legalmente no mesmo time porque Miami draftou Adebayo. No entanto, Mitchell não pode jogar no mesmo time que Ben Simmons, que também tem um certo contrato de calouro, mas foi negociado com o Brooklyn. As equipes podem conter certos jogadores novatos, desde que pelo menos um deles tenha sido selecionado pela respectiva equipe. Falando em Brooklin…

Como discutimos, Simmons e Mitchell não podem jogar pelos Nets na próxima temporada. Então… e se Simmons estivesse em outro time? Aqui está o cenário: Os Nets trocam Kevin Durant por uma equipe capaz de fornecer a eles escolhas de draft e veteranos de alto nível (digamos, o Toronto Raptors por causa de seu suprimento infinito de alas). Então eles se viram e trocam Simmons em outro lugar por escolhas de draft e, como esperado, trocam Kyrie Irving por Lakers Mais capital de risco. De repente, entre três acordos, as redes outrora estéreis acumularam opções suficientes para se mudar para Utah para Mitchell e, através de Durant, também acumularam talentos de apoio suficientes em torno de Mitchell para competir de maneira confiável em um futuro próximo (digamos, uma mistura de Pascal Siakam), Fred Van Vliet, OG Anunoby, Gary Trent Jr. e Precioso Achiuwa).

Não é um concorrente instantâneo, mas também não é inferior, não é? É pelo menos um começo, um estabelecimento construído em um All-Star de 25 anos que parece querer estar em sua cidade e uma equipe de suporte criada a partir da melhor infraestrutura de desenvolvimento da NBA. Dado o quão limitadas são as opções do Brooklyn no momento, você provavelmente poderia fazer muito pior do que recomeçar com Mitchell.

O verdadeiro problema aqui é a mecânica do negócio. Há muitas partes móveis a serem consideradas. Existe um pretendente disposto a entregar vários jogadores da primeira rodada para Simmons? Minnesota era o óbvio, mas deu tudo para Joubert. Talvez Cleveland? E Durant aceitaria comércio para qualquer destino que não fosse Phoenix ou Miami preferido? Os Lakers vão oferecer um segundo jogador primeiro para Irving? Muitas coisas devem acontecer para que o Brooklyn seja viável. A estrada está lá se as redes quiserem pegá-la, mas é traiçoeira.

Digamos que Toronto não esteja particularmente empolgada em negociar com Durant, de 34 anos. Mitchell poderia ser uma alternativa viável? Toronto está tão cheia de flancos defensivos que protegê-lo no final da quadra parece mais do que possível. Sua pontuação solo é exatamente o que está faltando desde a saída de Kawhi Leonard, e sua juventude e três anos no controle da equipe restante darão a eles uma arquibancada para construir em torno dele.

Mas a questão fundamental aqui é a mesma que Toronto enfrenta em relação a Durant: os Raptors apresentarão Scotty Barnes? A resposta provavelmente é não. Barnes é uma futura estrela em potencial. Mas Mitchell é uma estrela ImediatamenteE, ao contrário de Durant, provavelmente permanecerá assim por algum tempo. Os Raptors podem admitir algumas vantagens em aceitar a coisa certa, mas estão eliminando a maioria dos riscos de estagnação do crescimento de Barnes. Se ele se tornar uma estrela estabelecida como Mitchell, seu crescimento será considerado um sucesso.

Ele trocou os Raptors por uma estrela que nunca quis estar em Toronto uma vez antes. Perder Leonard provavelmente assustará Toronto da corrida. A menos que Mitchell expresse um grande interesse em se juntar aos Raptors, Barnes é simplesmente valioso demais na esperança de que Mitchell esteja animado para ser um Raptor e possa levá-lo a um campeonato. No entanto, se eles desistissem de Barnes por qualquer coisa, o All-Star de 25 anos provavelmente estaria entre suas primeiras escolhas.

Essa é uma daquelas ideias que faz mais sentido no papel do que na realidade. Mitchell é melhor que CJ McCollum. Ele também é meia década mais novo. New Orleans tem até seis escolhas negociáveis ​​na primeira rodada, e duas delas podem ser escolhas altamente valorizadas do Lakers. Se New Orleans estava principalmente interessado em maximizar a janela de título, então lançar McCollum em alguns ativos e depois ir para Mitchell com tudo faria muito sentido.

Mas o basquete não é jogado no papel. As equipes simplesmente não trocam estrelas estabelecidas apenas para substituí-las intencionalmente após seis meses. McCollum foi uma voz importante no vestiário na temporada passada. Eles não vão desmantelar o que um time estava feliz na última temporada para caçar um jogador de fronteira na NBA que representaria apenas uma modesta promoção sobre o titular. Não é assim que o basquete funciona. Nesse caso, é possível que os Pelicans estejam cortejando Durant de forma mais agressiva no momento.

Então não, os Pelicans provavelmente não gostam de Mitchell. Eles são uma das poucas equipes com recursos para contratá-lo enquanto permanecem competitivos a longo prazo. No final, os Pelicans provavelmente empurrarão suas fichas para uma terceira estrela ao lado de Zion Williamson e Brandon Ingram. Mitchell provavelmente não vai.