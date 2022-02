Rumor: Jogos PS Plus PS5 e PS4 para março de 2022 Possível vazamento

Um par de PS mais As partidas de março de 2022 parecem ter vazado. Pôster no site francês Delabs Responsável por Vazaram várias formações no ano passado Ele voltou com uma carta que não exigia a solução de Sherlock Holmes.

Escreveu o seguinte, como traduzido antes Google: “Eu cuidei Sobrevivência avançada do arco E a Equipe de corrida do Sonic Recentemente, e ainda queria comprá-lo para jogar no meu PS5. Sabendo que eu realmente não tenho nenhum dinheiro, eu realmente hesito em comprá-lo. Mas ei, no final, provavelmente vou esperar até o início do próximo mês.”

Combinado com as informações já disponíveis, isso comporia a programação da seguinte forma:

Agora vale a pena notar que o GTA Online não estará disponível até 15 de março no PS5, e é até longe É provável que seja um jogo de ‘bônus’ para os membros. Como tal, há uma boa chance outro Um jogo PS5 será incluído, embora isso não tenha sido mencionado no post acima mencionado do Dealabs.

Embora seja sempre melhor ter um certo grau de cautela em situações como essa, a fonte tem sido tão consistentemente precisa ao longo do ano passado que estamos começando a nos acostumar com essa determinação se fôssemos você.

Saberemos com certeza ainda hoje, 23 de fevereiro, por volta das 16h30, horário do Reino Unido, já que a Sony sempre revela oficialmente a programação PS Plus. Se você não tiver certeza de que horas são no seu país, confira nosso guia de fuso horário fácil abaixo:

América do Norte: 8h30 PST / 9h30 MST / 10h30 CST / 11h30 EST

8h30 PST / 9h30 MST / 10h30 CST / 11h30 EST Reino Unido/AIRY: 16:30 GMT

16:30 GMT Europa: 17h30 CET / 18h30 EET

17h30 CET / 18h30 EET Ásia/Oceânia: 1h30 JST / 12h30 AT / 3h30 EST

Assumindo isso Ele é Esquadrão, porém, qual é a sua reação rápida?