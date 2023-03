Rudy Gobert e Timberwolves criticam preconceito percebido na liderança da NBA

Enquanto Chris Finch estava sentado em sua coletiva de imprensa pós-jogo em Phoenix, ficou claro que ele tinha comentários do técnico do Suns, Monty Williams. feito na semana passada zumbindo em sua cabeça quando ele estava mirando no árbitro na derrota dos Timberwolves.

Ao incendiar os árbitros e sugerir publicamente uma conspiração em toda a liga contra mercados menores e a favor de nomes maiores, Rudi Gobert adotou a abordagem de Fred van Fleet.

Finch e Joubert podem procurar suas carteiras nos próximos dias. Se é um dinheiro bem gasto que Finch acredita que a multa de Williams foi comprovada na vitória do Suns por 107 a 100 sobre o Timberwolves na noite de quarta-feira, ainda não se sabe.

“Entendemos que não somos os maiores mercados… Acho que você quer ver (Kevin Durant) nos playoffs, Steve (Curry) nos playoffs, você quer ver LeBron (James) nos playoffs”, disse Joubert repórteres em Phoenix. “Os Timberwolves ainda não chegaram lá. Temos que continuar abaixando a cabeça, continuar jogando, e isso é definitivamente frustrante, especialmente para mim.”

Isso será música para os ouvidos de muitos torcedores do Wolves, que há muito acreditam que seu time não recebeu uma punição justa dos árbitros porque não joga em um dos grandes mercados da liga. Isso pode ser o que finalmente conquista alguns daqueles que ficaram perplexos com os resultados que ele apresentou na quadra após o enorme comércio do verão passado. Mas é muito provável que a NBA o reprima severamente por seus atos de conspiração.

Williams foi multado em US$ 20.000 na semana passada depois de reclamar que o Los Angeles Lakers fez 46 lances livres na vitória sobre o Suns. Na noite de quarta-feira em Phoenix, o Suns teve 27 lances livres contra 12 do Minnesota. A estrela do Suns, Devin Booker, marcou 15 lances livres, mais do que todo o time Wolves.

“Funcionou porque eles foram para a linha 27 vezes e nós fomos para a linha 12 vezes”, disse Finch após o jogo. “Sentar aqui e falar sobre isso ou o que quer que seja deve ter funcionado para eles, porque esta é uma equipe que historicamente não cometeu erros no ritmo que cometeu esta noite.”

O que vai ofuscar os comentários de Finch e Joubert é que o Wolves virou a bola 21 vezes e errou 13 de 18 3 no segundo tempo. Carl Anthony Towns marcou 20 pontos em 7 de 12 arremessos no primeiro tempo, mas conseguiu apenas cinco pontos e acertou cinco arremessos no segundo tempo.

Anthony Edwards marcou 22 de seus 31 pontos no segundo tempo, mas o ataque do Wolves muitas vezes estagnou, faltando o movimento de bola e o movimento que destacou sua seqüência de quatro vitórias consecutivas. Durante uma sequência no quarto período, os Coyotes tiveram seis chutes em suas posses e erraram todos.

“Ficou pegajoso no topo do chão”, disse Finch, usando um termo que ele usou várias vezes nesta temporada, quando o passe estagnou. “Eu realmente não gostei da nossa história esta noite. Nossa história não era muito boa. Eu os deixei sentados nos jogos. Quando chegamos a uma lacuna, eles estavam em cima de nós – muito físicos. Precisávamos converter alguns daqueles em nossas oportunidades de lance livre, mas não o fizeram.” .

O Timberwolves (39-38) arremessou melhor em campo, acertou o dobro de três pontos, venceu o Suns e manteve Durant com 16 pontos em 5 de 18 arremessos em seu retorno de uma lesão no tornozelo. Mas eles marcaram 24 faltas em 16. Os Wolves lideraram por 10 pontos no início do terceiro quarto e, a partir desse ponto, o Suns acertou 20 lances livres, enquanto os Wolves acertaram cinco. O sétimo colocado Coyotes ficou atrás do Golden State Warriors (40-37) na corrida pelo sexto colocado.

“Não é justo. Não é realmente justo”, disse Joubert aos repórteres. “Todas as noites. Estou nesta liga há 10 anos e sempre tento dar o benefício da dúvida, mas é difícil para mim pensar que eles não estão tentando ajudar (The Sun) a vencer esta noite.

“É difícil para mim pensar que eles não tentaram fazer o Warriors vencer ontem à noite ou o Sacramento Kings ontem à noite. É bastante óbvio para um jogador de basquete. Estou nesta liga há muito tempo e é desrespeitoso. ”

Gobert foi chamado por várias telas ilegais, o que ajudou a aumentar seu total para seis no jogo. Joubert é um dos melhores observadores da liga e parece passar por cima de muitos deles, mas Finch discordou da forma como os árbitros interpretaram algumas das jogadas.

“Não eram telas ilegais”, disse Finch. “Foram jogadas físicas. Durant deu uma cotovelada na cara de Rudy, o que é algo que acontece em toda a liga. Eles marcam Rudy por isso.”

É possível que Finch estivesse se referindo a Booker-On Avaliação de uma falta ofensiva para Joubert quando pegou a bola na tinta com Booker nas costas, ele se virou para se mover para o aro e foi apitado por uma falta quando seu cotovelo se ergueu ao abrir espaço para a bola passar.

As maiores queixas foram direcionadas às ligações que colocaram Booker na linha 13 vezes nos últimos 20 minutos de jogo.

Finch ficou particularmente chateado com uma chamada contra Jaden McDaniels em Booker com 6:42 para jogar e o Suns liderando por um. Finch chamou de “o jogo”.

“Uma barreira de asa de frango ilegal para (Deandre) Ayton, e eles dão a Booker e um 1 no blackjack com contato mínimo, se houver. Então eles chamam um monte de telas ilegais.”

Outro ângulo mostra McDaniels parecendo colocar o braço nas costas de Booker, embora não esteja claro quanto contato realmente houve na jogada.

“Como um jogador de basquete que está nesta liga há muito tempo, é desrespeitoso e repugnante, para ser honesto”, disse Joubert. “Trabalhamos muito para estar em posição de competir com os melhores, e só somos manipulados nas situações em que isso afeta tanto o jogo do outro time. Eles sabem como fazer isso. Eles fazem isso de muitas maneiras diferentes .”

O apito do segundo tempo contrastou fortemente com a forma como o primeiro tempo foi dirigido por Eric Lewis, Lauren Holtkamp e Rodney Mott. Os Wolves foram apitados por apenas seis erros no primeiro tempo, todos no segundo tempo, enquanto o Phoenix teve apenas cinco. Foi uma partida intensa, de ritmo acelerado e clima de play-off, com duas equipes brigando por uma vaga no Oeste. O placar foi de 18 a 11 devido a faltas no segundo tempo.

“Achei que o primeiro tempo foi um jogo muito bom e limpo”, disse Finch. “Foi definitivamente uma partida física. Então senti que o segundo tempo virou. Não era o mesmo jogo.”

Joubert vinha se irritando silenciosamente há semanas com a aplicação seletiva das regras. Ele é rotineiramente atingido no rosto e na cabeça ao redor da cesta, mas fica bravo quando os oficiais não vão para a tela para revisar uma possível ofensa flagrante enquanto avaliam os infratores. Finch disse que os Timberwolves enviaram vários exemplos à liga.

Aconteceu novamente na noite de quarta-feira, quando Nas Reid sofreu uma falta indo para a cesta e o acertou no rosto, mas a jogada não foi revisada devido a uma possível falta flagrante.

“Vimos isso nesta viagem algumas vezes”, disse Finch. “É algo que a liga está ciente. Eles estão trabalhando nisso.”

Finch foi mais longe do que nunca ao discutir o tratamento injusto por parte dos funcionários, e o momento pode não ser uma coincidência. O próximo adversário dos Wolves é o Lakers, que usou Grande disparidade no lance livre a seu favor, ao retornarem aos playoffs.

No cenário geral, os Wolves conseguiram fazer 2 a 1 em uma viagem cansativa de três jogos que incluiu vitórias sobre Golden State e Sacramento. Eles levaram um favorito da Conferência Oeste direto para o arame em casa, apesar de uma doença grave que atingiu o time, fazendo com que Taurean Prince perdesse seu segundo jogo consecutivo e retardando Edwards, Mike Conley e Kyle Anderson. Eles defenderam em alto nível e tiveram a melhor noite de arremessos de Townes desde seu retorno de uma lesão na panturrilha. Estas são as coisas para construir.

Eles têm cinco jogos restantes na temporada regular e voltarão para casa, no que deveria ser o Electric Target Center, na noite de sexta-feira. Esses comentários podem custar algum dinheiro a Finch e Joubert, mas provavelmente também galvanizarão o público local para sua causa.

Mas este deve ser o fim de expor suas queixas. Eles expressaram seus sentimentos depois de perder para o Boston no início deste mês e dobraram em Phoenix. Eles disseram seu artigo. Eles se cansaram e avisaram a todos na liga.

Agora é a hora de colocar todo o foco e energia no basquete que está sendo jogado. Eles precisam continuar a reintegrar as cidades na escalação. Eles precisam deixar Edwards saudável. Talvez eles precisem ir 4-1 nos últimos cinco jogos para ter uma chance real de evitar o Campeonato Play-In.

Muitos times da liga sentem que foram injustiçados pelos dirigentes. Às vezes, os Timberwolves estão certos sobre isso. Eles também provaram ser uma equipe que comete muitos erros. Tem sido uma de suas características marcantes nesta temporada. Mas você não pode consumi-lo. O que eles estão perseguindo e o que recentemente mostraram que são capazes é de uma importância muito maior.

(Foto de Chris Finch: Mark J. Rebellas/USA Today)