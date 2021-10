RPT EXCLUSIVE US desacelera fusões de petróleo e gás

NOVA YORK / WASHINGTON (Reuters) – Os reguladores antitruste dos EUA prorrogaram os procedimentos de aprovação para pelo menos cinco fusões e aquisições de petróleo e gás nos últimos três meses, enquanto a administração do presidente Joe Biden analisa os acordos em uma tentativa de combater o aumento dos preços da energia. , de acordo com registros regulatórios e advogados corporativos.

A desaceleração ocorre em meio à crescente pressão sobre os formuladores de políticas para responder às preocupações dos consumidores sobre a disparada dos preços da gasolina no varejo, com os futuros do petróleo americano atingindo máximos em vários anos. A Casa Branca ligou para os produtores de petróleo e gás dos EUA para perguntar como eles poderiam ajudar a baixar os preços. Reportagem da Reuters na semana passada.

A mudança também é um símbolo de um novo impulso da Federal Trade Commission (FTC) para proteger os consumidores, os trabalhadores, o meio ambiente e a sociedade em geral. Sob a nova presidência de Lina Khan, o regulador antitruste assumiu uma postura dura em negócios que vão de tecnologia a saúde.

Mais de uma dúzia de fontes da indústria, incluindo advogados e banqueiros que aconselham sobre negócios de energia, disseram em entrevistas que tal escrutínio é raro no setor de petróleo e gás, onde os negócios geralmente passam por cima dos reguladores.

Isso ocorre porque essas empresas vendem sua produção no mercado global, e a integração regional não tem efeito sobre os preços da energia ditados pela oferta e demanda em todo o mundo.

Maureen Ohlhausen, presidente de direito da concorrência e antitruste da Baker Botts LLP, que atuou como presidente interina da Federal Trade Commission de janeiro de 2017 a abril de 2018 sob a administração Trump anterior, considerou esse exame sem precedentes.

“Embora os comissários democratas anteriores da FTC desejassem uma fiscalização ativa, a indústria foi informada sobre quais eram os padrões, os negócios foram revisados ​​e as coisas mudaram. Isso é realmente diferente”, disse Ohlhausen.

“Acho que o presidente da FTC está, de fato, disposto a impedir fusões.”

Um porta-voz da FTC não quis comentar.

Os assessores de negócios disseram que a FTC está submetendo mais negócios aos chamados segundos pedidos e está buscando informações e documentação adicionais. As segundas solicitações podem atrasar a aprovação regulatória de negócios por vários meses.

“Estou ciente de duas fusões ocorridas nos últimos dois meses, nas quais os funcionários da FTC não viram a necessidade de um segundo aplicativo, mas foram rejeitados por sua administração”, disse Darren Tucker, chefe da prática antitruste do escritório de advocacia Vinson & Elkins LLP. . Ele se recusou a citar os dois negócios.

Entre os negócios propostos que receberam segundas encomendas em setembro estava a HollyFrontier Corp (HFC.N) Compra de US $ 2,6 bilhões da Sinclair Oil e da Vertex Energy Inc’s (VTNR.O) Os registros regulatórios mostram a venda de $ 140 milhões de ativos de coleta e reciclagem de óleo de motor para a Safety-Kleen Systems Inc. Consulte Mais informação

A aquisição proposta por US $ 1,5 bilhão da produtora de petróleo e gás EP Energy, da empresa de private equity EnCap Investments, também recebeu um segundo pedido nas últimas semanas, de acordo com pessoas a par do assunto. Consulte Mais informação

A EnCap e a EP Energy não responderam aos pedidos de comentários.

Fontes indicaram que há outras transações que receberam segundas solicitações nas últimas semanas, mas se recusaram a identificá-las.

As segundas encomendas envolvendo produtores de petróleo e gás são raras e é mais comum para a Federal Trade Commission examinar negócios relacionados a oleodutos e postos de gasolina. Operador de tubulação de transmissão de energia LP (Wen) Em maio, ela disse que recebeu um segundo pedido por sua proposta de aquisição da Enable Midstream Partners LP por US $ 7,2 bilhões. (ENBL.N).

Lidando com riscos

O escrutínio da Federal Trade Commission (FTC) ameaça atrapalhar as negociações no patch de petróleo, que já caiu para US $ 18,5 bilhões em fusões e aquisições entre os produtores de petróleo e gás dos EUA no terceiro trimestre, ante US $ 33,4 bilhões no segundo trimestre, de acordo com análises de dados Enverus firme.

Gráficos Reuters

A Casa Branca tornou pública seus pedidos da Comissão Federal de Comércio para agir no sentido de reabrir as economias em todo o mundo na esteira da pandemia COVID-19, que levou ao aumento do consumo de energia. Brian Dies, diretor do Conselho Econômico Nacional, escreveu ao presidente da Comissão Federal de Comércio, Khan, em agosto Ele pede a ela para investigar Preços elevados da energia.

Khan respondeu que a FTC examinaria a fusão de operadoras de postos de gasolina, mas também analisaria acordos no setor de energia em geral. Consulte Mais informação

A Casa Branca de Biden já enfureceu a indústria de petróleo e gás ao tornar as mudanças climáticas uma prioridade em sua agenda de gestão. Ele suspendeu temporariamente a emissão de novos contratos de arrendamento para exploração em terras federais e propôs o fim de alguns subsídios aos combustíveis fósseis. As empresas de energia argumentam que essas mudanças aumentarão os custos de energia. Consulte Mais informação

Certamente não está claro se o FTC tentará bloquear qualquer um dos negócios de energia que está sujeito a segundas ordens.

O regulador não questionou uma grande fusão de produtores de petróleo e gás desde a BP Plc (BP.L) A Atlantic Richfield adquiriu US $ 27 bilhões em 2000. Ela abriu um processo para impedir a fusão e só concordou em desistir de suas objeções depois que a BP se ofereceu para vender terras de produção de petróleo no Alasca.

O principal teste do FTC será o ConocoPhillips ‘ (COP.N) Proposta de aquisição de $ 9,5 bilhões da Royal Dutch Shell Plc’s (RDSa.L) Origens da Bacia do Permiano. Foi anunciado no mês passado e qualquer segundo pedido será submetido à Federal Trade Commission nas próximas semanas. Consulte Mais informação

A Shell e a ConocoPhillips não quiseram comentar.

(Esta história identifica a referência ao acordo Shell / ConocoPhillips no penúltimo parágrafo)

Reportagem adicional de David French em Nova York e Diane Bartz em Washington. Reportagem adicional de Valerie Volcovici em Washington e Sharq Khan em Bengaluru. Edição de Greg Romiliotis e Richard Boleyn

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.