Round Up: Comentários são para a versão PC de Monster Hunter Rise da Capcom

Ascensão do Caçador de Monstros Foi facilmente um dos melhores exclusivos do Nintendo Switch para 2021 e, embora a Capcom não diminua seu suporte para essa versão tão cedo, em alguns dias lançará uma porta para PC no Steam.

Se você está curioso para ver como é a versão para PC do jogo, reunimos alguns comentários dos críticos comparando esta versão com a do Switch. Embora existam algumas melhorias óbvias na versão para PC em termos de precisão e desempenho, nenhum suporte para cross-play é definitivamente uma decepção.

Quando Rise foi lançado originalmente no Switch em 2021, demos nove de dez estrelas. Aqui está a nossa análise em vídeo:

Então, o que os críticos disseram sobre a versão para PC do jogo? Continue lendo…

com nervuras Ele resumiu a versão para PC como uma maneira diferente de jogar, mas não tinha certeza se era útil para os jogadores existentes:

Sem economia cruzada entre Switch e PC, ou visuais que aprimoram o que os jogadores já têm em um sistema portátil, é difícil ver por que alguém já teria se afogado centenas de horas em ascender Ele vai pular do navio para o Steam.

Ascensão do Caçador de Monstros No PC é apenas uma maneira diferente de jogar um grande jogo. E embora isso seja uma ótima notícia para os jogadores de PC que nunca compraram o ecossistema da Nintendo, seus gráficos não impressionam, mesmo no hardware mais impressionante.”

O jogador Ele disse que era uma “versão definitiva” do jogo e a elogiou por ser um grande salto “em qualidade em relação à versão do Switch”, mas admitiu que ficou aquém quando colocada ao lado da entrada anterior, Mundo dos Caçadores de Monstros. Ele também não ficou feliz em descartar o suporte cross-play. O resultado final foi quatro de cinco estrelas.

Novas texturas 4K adicionam muitos detalhes aos monstros, e a taxa de quadros aumentada torna cada luta mais suave e intensa. Mesmo se você jogar a versão Switch, Rise no PC parecerá um jogo totalmente novo de várias maneiras.…se você jogou muito Rise no modo manual no Switch, verá coisas na versão para PC que nunca viu antes. “ “Se você vem de World, por outro lado, Rise é um pouco confuso… não há como escapar do fato de que Rise é um jogo de Switch. Agora que World e Rise podem ser comparados lado a lado no PC, é incrível como Rise é despojado. E muito fino. As áreas são na maioria praças planas e inexpressivas que parecem vazias em comparação com os ambientes altamente complexos e detalhados do mundo.”

Wccftech. com Você também acha que World é um jogo mais bonito, mas adorou a natureza menos exigente de Rise no PC. Ele também concorda que é um dos “melhores ports de console para PC” dos últimos tempos e eu dou nove em dez:

Originalmente lançado no console Nintendo Switch, Monster Hunter Rise não parece tão bom quanto Monster Hunter World, embora a direção de arte diferente torne as diferenças entre os dois jogos menos sérias. É um jogo menos exigente, que ainda parece bom graças a o incrível mecanismo RE. , no entanto, significa que a maioria dos jogadores de PC não terá problemas para executá-lo em altas taxas de quadros. O sistema não terá problemas para executá-lo acima de 60 fps. GPU, 16 Gigabytes de RAM, ele não teve problemas para rodar o jogo em 4K, estabilizando 120 quadros por segundo em configurações altas para máximas.

“O fato de Monster Hunter Rise funcionar tão bem não é a única coisa que o torna um dos melhores ports de console para PC que vimos nos últimos tempos. O jogo apresenta suporte super rápido e muitas configurações gráficas diferentes, que variam desde a alternância entre texturas de alta resolução até opções Vários tons, incluindo tons dinâmicos e de equipamentos, configurações de nível de detalhes, opções de anti-aliasing e muito mais. O jogo também faz um ótimo trabalho ao fornecer informações sobre como cada configuração afeta o desempenho do sistema, ao uso de memória gráfica e indicadores de carga da CPU, o que torna muito fácil ajustar todas as configurações para obter o melhor equilíbrio entre qualidade gráfica e desempenho.”

jogos de computador Deu nove em dez mais comparações semelhantes do mundo e como o jogo está jogando agora:

The Rise, é claro, foi originalmente projetado como um exclusivo do Nintendo Switch e, embora esta versão para PC seja uma boa porta com tudo o que você esperaria, ela não chega nem perto do fator visual ‘legal’ instantâneo que o World fez. ele não pode competir. Em coisas como decorações ou animações incríveis dedicadas a monstros lutando entre si… a coisa é, porém, Rise é o melhor jogo.”

“…Claro, este pode ser um jogo do Nintendo Switch no original, e mostra visualmente. Mas quem se importa, porque é difícil se livrar da sensação de que Monster Hunter Rise é tão bom quanto sempre foi. O que significa: tão bom quanto pode ser.”

NME Igualmente impressionado, ele a chamou de “versão definitiva”, mas questionou por que as pessoas recuariam na ausência de suporte a cross-play:

Claro, mesmo que você não tenha a tela mais incrível como uma tela Ultra Wide (que também é suportada), ascender No PC ainda, bem, fica acima da versão Switch. “

“…quem sabe, se um número suficiente de donos de cross-switch e PCs estão bloqueando suas carteiras do que deveria ter sido uma tentativa fácil, isso pode convencer a Capcom a encontrar uma solução mais econômica.”

Esta é apenas uma amostra de algumas das análises da versão para PC de Monster Hunter Rise. A Capcom também revelou na semana passada o que será Inclui alguns filtros de tela especiais.

Você vai conferir a versão para PC de Monster Hunter Rise ou ficar com a versão do Nintendo Switch? Conte-nos nos comentários.