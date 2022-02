Round Up: As análises do Steam Deck da Valve estão disponíveis – como ele se parece em comparação com o Switch?

O novo laptop para jogos da Valve pode ser um Steam Deck A busca de um público completamente diferente Mas ainda atrai muitas comparações com o Nintendo Switch.

O produto final está agora nas mãos de muitas lojas de tecnologia e videogames, então qual é o veredicto final e como ele se parece em comparação com o híbrido da Nintendo? Se você estiver interessado em aprender mais sobre este novo sistema – continue a ler! Reunimos uma série de análises – muitas das quais se referem a híbridos da Nintendo.

Começando com uma revisão do Steam Deck por com nervurasAqui está uma amostra do que o editor-chefe e cofundador do site, Chris Blunt, tinha a dizer:

“O Steam Deck brilha como um switch super poderoso… Gostei muito do Steam Deck quando o tratei como um poderoso Nintendo Switch em vez de um laptop híbrido.”

“…Adoro o Nintendo Switch porque ele torna os videogames acessíveis a mais pessoas do que nunca, permitindo que desfrutem facilmente de jogos conforme sua conveniência, sem nenhum investimento adicional de tempo ou espaço. Não é necessária TV – inferno, não há espaço Living Wanted e ainda acho que para novatos e pessoas que não estão familiarizadas com jogos de computador, o console da Nintendo continua sendo o melhor ponto de partida para esse hobby.

“Mas para as pessoas que já têm uma biblioteca Steam ou estão ansiosas para mergulhar nas águas dos jogos para PC, o Steam Deck parece uma alternativa legítima. Ele depende do Switch para jogar em qualquer lugar e em qualquer lugar, porque agora os jogos e os arquivos salvos não estão vinculados a um console. Controle. Ele vive na nuvem e me segue onde quer que eu possa acessar o Steam – do Steam Deck, ao meu PC para jogos, ao meu laptop de trabalho e a qualquer outro lugar que eu queira no futuro.”

Dispositivos de Tom O editor sênior Andrew E. Friedman deu ao dispositivo quatro de cinco estrelas e disse o seguinte:

“Há uma certa intimidade em jogar no Steam Deck, como há no Nintendo Switch. Claro, posso jogar no meu dispositivo conectado a um monitor ou TV. Mas às vezes, me sinto mais confortável enrolado no sofá sob um cobertor com uma xícara de chá na mão. Essa flexibilidade me encorajou a jogar alguns jogos que talvez eu não tivesse tentado de outra forma.”

Wes Fenlon de jogos de computador Ele deu ao dispositivo um 85 de 100 e disse que era um sistema “Leatherman guy adoraria”:

“O Steam Deck é um sistema de jogos portátil que um cara do Leatherman poderia adorar. Provavelmente foi projetado pelos caras do Leatherman da Valve, que decidiram que um laptop para jogos só funcionaria se tivesse uma tela grande, um grande stick analógico, trackpads. , e acesso a um desktop Linux adequado abaixo de uma interface de usuário amigável. O problema que eu sempre tive com Leathermans (por favor, não fiquem bravos comigo, caras Leatherman) é que mini-tesouras e outros bugigangas nunca são tão bons quanto o ferramentas apropriadas eles substituem. E o Steam Deck não está imune Totalmente fora desse problema de vale-tudo – depois de duas semanas com ele, ele não é mais um substituto para o meu desktop ou computador portátil como o Nintendo Switch.”

Engadget A editora sênior Jessica Condit deu ao novo hardware da Valve 81 de 100 e, embora ela ache que as comparações do Switch são “bastante justas”, é mais como uma mistura de dois dispositivos mais antigos:

“Muitas pessoas vão comparar o Steam Deck a um Switch, o que é perfeitamente justo, mas depois de passar mais de uma semana com o laptop Valve, acho que há uma analogia melhor: Steam Deck é o que acontece quando um Vita e Wii U bêbado de Linux e ficar de pé. Garoto grande junto.”

O IGN Uma revisão em andamento por seu editor executivo, Seth J. Massey, afirmou que:

“O LCD do Steam Deck roda em 1200 x 800 a 60Hz, e parece muito bom. Não tenho queixas sobre a resolução – neste tamanho de tela há um retorno decrescente ao empacotar pixels extras. Eu tenho que dizer, com isso dito, a tela OLED na mais recente tela portátil estilo Nintendo Switch me estragou, e o Steam Deck não corresponde à vibração e clareza que a última atualização da Nintendo oferece. Isso e uma tela OLED. Semelhante ao Switch, é habilitado para toque, para que você possa navegar facilmente pelos menus e até controlar alguns jogos com um toque rápido aqui e deslize para lá.”

“…É interessante pensar nisso, com poucos acessórios [Steam Deck] Poderia ser o único PC de alguém e isso não seria uma configuração ruim. Quando você considera toda essa versatilidade, o custo extra do Switch – que até hoje ainda não possui um navegador da Web ou aplicativo Netflix – não parece irracional. Está faltando uma câmera, então você não pode usá-lo para videoconferência, mas fora isso, é um pequeno PC decente que lida facilmente com tarefas diárias leves, mas também reproduz jogos em um nível que você não encontrará em outros dispositivos por esse preço . “

Então aqui está – algumas análises reais do Steam Deck da Valve, juntamente com algumas comparações com o Nintendo Switch. Quais são seus pensamentos sobre o Steam Deck até agora? Você já encomendou um? Você o vê como um substituto para o seu Nintendo Switch? Deixe seus pensamentos abaixo.