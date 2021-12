Rose Purcell compartilha imagens de uma caminhada de Natal de 12 km em Portugal

Rose Purcell compartilhou algumas fotos incríveis de sua viagem de Natal ao pôr do sol.

Natural de Tipperary, viajou para a Madeira, Portugal, na semana passada, onde descobriu a sua “nova caminhada preferida” – os 12,2km de caminhada do Pico do Arieiro ao Pico do Ruivo e regresso.

No Instagram desta segunda-feira, Rose documentou seu dia compartilhando algumas fotos de sua viagem, que lançou no Pico do Arroyo ao amanhecer.

Rozanna Purcell / Instagram

Ele postou algumas fotos incríveis da montanha, mostrando as lindas cores laranja e rosa do céu e compartilhando a foto de seu mapa de rotas com seus seguidores.

“Alguns números. Esta é basicamente a caminhada de pico. Indo e voltando 12,2 km, você sobe e desce muito”, explicou ela.

“O percurso é incrível e muito bem sinalizado! 6 quilômetros de vistas malucas!”

Rozanna Purcell / Instagram

Compartilhando mais informações sobre a trilha, ele postou um vídeo de si mesmo caminhando à beira de um penhasco e uma foto de uma subida íngreme à sua frente.

“É toda a borda do penhasco!” Disse a ex-Miss Universo Irlanda.

“Muitas descidas / subidas íngremes – pernas queimando. Também escadas nas rochas (eu gosto de alturas, mas se você não gosta pode não gostar desta parte.

“Adicionar à lista de afazeres enquanto estiver na Madeira (requer boa preparação física, mas bem marcada e sem tecnologia)!”

No pico mais alto da montanha, Rose fez uma pausa decente em um café e comeu “todos os doces” que pôde.

Quando regressou da viagem, o jovem de 31 anos partilhou mais algumas fotos com os seus seguidores e deu à Madeira o seu selo oficial de aprovação: “Apresento-vos a minha nova caminhada preferida (no estrangeiro) do Pico ao Pico Hike, Madeira. Nascer do sol do Pico do Arieiro ao Pico do Ruivo e de volta!

“A Madeira é algum lugar (semelhante ao Havai e aos Açores!). Agora vou aprender sobre minhas histórias e adicionar destaques aos melhores pedaços de comida / caminhadas de todos os tempos. Todas essas fotos foram tiradas desta caminhada #madeira #thehikelife ”