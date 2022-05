Ronda Rousey faz Charlotte Flair desistir, Bloodline vence novamente

O Backlash tem sido um destaque na WWE há muito tempo, mas no ano passado foi a primeira vez que a empresa adicionou “WrestleMania” na frente do título. Isso é adequado este ano para o WrestleMania Backlash 2022, já que o cartão está repleto de replays do maior palco do ano.

Cody Rhodes vs. Seth Rollins vai abrir o show depois que ele chamou toda a atenção na WrestleMania no sábado. Sem o WWE Heavyweight Championship para exibir no RAW, sua rivalidade foi apresentada como a principal segunda-feira na preparação para o Backlash. Cody é justamente apontado como o rosto mais proeminente e simpático da empresa, e isso só deve reforçar essa posição.

Depois de Rollins e Rhodes, todos os olhos estarão em Charlotte Flair contra Ronda Rousey na luta “I Quit” pelo Campeonato Feminino do SmackDown. Independentemente do resultado, esta partida levará sua rivalidade a um novo nível.

Uma das principais diferenças entre WrestleMania e WrestleMania Backlash é que nenhum título de peso pesado ou títulos de tag estarão em jogo. Em vez disso, o campeão de duplas do RAW RK-Bro e Drew McInytre enfrentarão o Campeão Universal da WWE Roman Reigns e os campeões de duplas do SmackDown, The Usos. A decisão de mudar de uma luta pelo título em que o vencedor leva tudo foi um arranhão, mas o talento neste evento principal de seis homens deve mais do que compensar uma construção questionável.

WrestleMania foi um enorme sucesso por todas as contas. A reação da WrestleMania poderia ser mais do que apenas uma ressaca da WrestleMania?

Acompanhe a transmissão ao vivo enquanto recapitulamos cada partida conforme ela acontece.

Partida em andamento: Partida de equipe de seis homens: The Bloodline def. RK-Bro e Drew McIntyre

RKOs, lanças, Claymores e Superkicks estavam por toda parte, mas eventualmente Roman Reigns atingiu Riddle com uma baioneta para ganhar a vitória para sua equipe. Resumo que vem.

consequências:

Smackdown Women’s Championship: Ronda Rousey vence a partida ‘I Quit’ contra Charlotte Flair

Esta foi uma das lutas femininas mais físicas em muito, muito tempo. Cortando a ponta de uma faca perfurante, explodindo lutas de espadas de kendo, filmando câmeras – Charlotte e Rosie tiraram o máximo proveito da condição implacável em que tudo vale até que alguém pronuncie as palavras “eu desisto”.

Nas palavras de Pat McAfee, foi “uma batalha absoluta do início ao fim!” A faixa de Rousey em Charlotte do babador era uma visão desconfortável, mesmo para fãs de artes marciais mistas. Ajudou a definir o final quando Rousey encurralou o braço de Charlotte em uma cadeira de aço antes de puxar uma haste modificada.

Durante os momentos finais, quando Charlotte não desistiu, Rousey gritou no microfone: “Eu estava esperando que você dissesse isso b—-!” E mudou o ângulo em espera. Então Charlotte quase imediatamente desistiu e Rousey se tornou a campeã feminina do SmackDown. Mais tarde na transmissão, WWE mencionado Aquele Flair tinha sofrido um raio quebrado.

Qual é o próximo: Rousey como campeã é mais adequada para trabalhar, como trabalhadora de meio período ou período integral. Seu nome vai além da WWE, ou mesmo do MMA. A questão é se Rossi será o atual campeão que aparece toda semana para cimentar as controvérsias.

Rousey poderia usar um porta-voz se ela for aparecer no SmackDown semanalmente – Paul Heyman, por favor. O RAW possui sua lista de mulheres mais impressionante (Asuka, Becky Lynch, Bianca Belair, Rhea Ripley), então a rivalidade de Charlotte pode ter que continuar no Hell in a Cell. No entanto, é apenas uma questão de tempo até que Sasha Banks retorne à imagem do título. Bayley também pode retornar de lesão em um futuro próximo.

Madcap Moss Def. corbin feliz

Esta partida teve um slot infeliz vindo logo após o barnburner Rousey-Charlotte e antes do evento principal. O objetivo desta partida do início ao fim foi mostrar Madcap Moss como um futuro jogador no SmackDown. Moss tem a aparência, intensidade e carisma físico que a WWE tende a favorecer. Moss venceu a partida curta com um blefe, atordoando seu ex-parceiro.

Qual é o próximo: Happy Corbin continuará a sentir dor ao seu lado, seja em um evento principal ou em uma partida de abertura. Este próximo mês para Moss pode dizer muito sobre o quão alto na WWE ele acha que seu teto pode ser.

borda def. Estilos AJ.

Rhea Ripley veio em auxílio de Edge durante sua luta contra AJ Styles no WrestleMania Backlash. Incorporar tweet

AJ Styles continua a ser uma maravilha perene, com Asai Moonsault tirando um homem de 44 anos raramente visto nos dias de hoje. Edge ainda é um atleta muito bom aos 48 anos. Mas essa luta foi toda sobre a psicologia de um veterano.

Edge rasgou o tensor quando Styles foi para o German Suplex, com Styles então disparando a caixa Edge primeiro em metal exposto. Styles conseguiu de forma impressionante Styles Clash na borda muito mais longa, mas ele foi demitido assim como ele fez em seu primeiro encontro.

O clímax da luta viu um banido Damien Priest sair do ringue para salvar Edge. Finn Balor atacou e atacou o padre, distraindo a referência. Enquanto Styles estava na corda superior, alguém de jaqueta preta o empurrou e permitiu que Edge fechasse sua finalização cruzada para a vitória.

Foi revelado que a pessoa da máscara não é outra senão Rhea Ripley, com um penteado preto recém tingido.

Qual é o próximo: A adição de Ripley ao Dia do Julgamento fornece um impulso muito necessário para a facção recém-formada. Ripley e Priest se beneficiarão da liderança e experiência de Edge, dentro e fora da tela. Styles está muito longe de trabalhar com Edge e sua equipe. Esse número será definido no Hell in Cell, mas a questão maior pode ser se Balor continua no Styles Corner ou ele será o próximo membro no Judgment Day?

Cody Rhodes Def. Seth Rollins

Valeu a pena sintonizar logo no início do cartão para ver. Rollins usou o elemento surpresa em seu primeiro jogo como uma desculpa para não jogar na WrestleMania, e ele parecia estar melhor preparado desta vez, tendo um contra-ataque para todos os movimentos de assinatura de Rhodes na primeira metade da partida.

“The Architect” ficou um passo à frente, oferecendo um nível de narrativa que é refrescante de assistir em replays. O jogo foi cheio de queda após sua quase queda com Providence, Rhode Island, com a multidão comendo todas as 2.999.999 contagens – o gol perdido de Rhodes que levou ao pedigree de Rollins foi o destaque.

Rollins e Rhodes mostraram uma química muito superior às duas partidas de simples. Houve vários movimentos de assinatura ao longo do caminho, mas o final não teve nenhum deles. No final, Rollins torceu Rhodes, segurando sua camisa, apenas para Rhodes se recuperar enquanto pegava um punhado de roupas de Rollins para o broche.

Qual é o próximo: Alguém reclamaria de ver esses dois juntos novamente? Cody venceu de forma limpa na WrestleMania, mas precisou trapacear na WrestleMania Backlash para a vitória. A vitória barata provavelmente significa que a rivalidade de Rhodes Rollins está longe de terminar. Hell in a Cell é o próximo evento premium da WWE em 5 de junho, e o homônimo do evento pode ser um final adequado para as temporadas um e dois.

Omos def. Bobby Lashley

Omos derrotou Bobby Lashley no WrestleMania Backlash. WWE

Omos teve outra chance em Bobby Lashley, mas desta vez com MVP ao seu lado. A primeira metade da partida foi uma espécie de repetição de seu primeiro encontro, com Omos usando sua vantagem de tamanho para controlar fisicamente Lashley.

Lashley foi capaz de montar alguns insultos e até bloquear Hurt Lock, algo que ele não conseguiu fazer na WrestleMania. Omos estava perdendo o controle ao forçar Lashley nas cordas do canto e, a partir daquele momento, parecia que a partida só poderia ter terminado em uma direção. O levantamento Spinebuster de Lashley de 7 pés e 3 de Omos foi um espetáculo para ser visto, mas a participação do MVP fez a diferença no domingo. Para surpresa de ninguém, o MVP atingiu seu ex-cliente com sua muleta enquanto o oficial estava distraído e usou Omos para terminar a partida.

Qual é o próximo: Lashley e Omos ambos têm uma vitória, então há uma partida de borracha nas tags RAW pelas próximas duas semanas. Alguém poderia pensar que essa rivalidade não teria poder suficiente para chegar ao Hell in a Cell, mas o envolvimento do MVP adiciona narrativa a uma rivalidade infrutífera. Lashley precisará descobrir como vencer com o MVP continuando a ser uma pedra no sapato. Uma partida de gaiola no RAW pode fazer exatamente isso.