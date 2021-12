Rivian alerta para prejuízo no abastecimento da produção, estoques caem para baixa recorde

A picape Rivian R1T, fabricante de veículos elétricos (EV) movidos pela Amazon, é conduzida para fora do local do mercado Nasdaq durante a oferta pública inicial da empresa na Times Square na cidade de Nova York, EUA, 10 de novembro de 2021. REUTERS / Brendan McDermid / File foto

17 de dezembro (Reuters) – Rivian Automotive Co. (Rivno) As ações caíram quase 15% na sexta-feira para atingir um recorde de baixa após o primeiro resultado da fabricante de carros elétricos, uma vez que uma empresa listada destacou os desafios que provavelmente enfrentará ao aumentar a produção para enfrentar o líder de carros elétricos Tesla. (TSLA.O).

As ações da Rivian caíram para US $ 92,62 no início do pregão – abriram abaixo de US $ 100 pela primeira vez – e ainda caíram quase 11% à tarde. Antes da queda de sexta-feira, eles haviam ganhado cerca de 40% desde que o carro-chefe da empresa chegou ao mercado em novembro.

Rivian anunciou na quinta-feira planos para construir uma fábrica de $ 5 bilhões na Geórgia para aumentar a capacidade, ao mesmo tempo em que reduz os desafios de produção ao mesmo tempo que recebe cerca de 2.000 encomendas por semana. Consulte Mais informação

“Não queremos ler muito sobre as questões no curto prazo … mas isso destaca os riscos que Rivian tem muito a ver com sua saúde”, disse Joseph Spaak, analista da RBC Capital Markets.

A Irvine, com sede na Califórnia, espera que a produção seja “algumas centenas de veículos” abaixo de sua meta de 1.200 para 2021 devido a restrições da cadeia de suprimentos.

O CEO RJ Scaringe disse que aumentar a produção do caminhão R1T, do R1S SUV e da Amazon em alguns meses seria mais próximo de uma “orquestra realmente complexa”.

Rivian tem 71.000 encomendas de seus veículos R1, acima dos 55.400 em outubro, mas alguns em Wall Street disseram que o total ficou aquém das expectativas. Rivian também tem lutado para colocar os veículos nas mãos dos clientes.

“A carteira de pedidos robusta fornece suporte para a rampa de produção, embora adicione pressão para levar os veículos aos clientes que podem estar impacientes porque os pedidos R1 existentes não estarão prontos até o final de 2023”, disse o analista Colin Langan da Wells Fargo.

A construção da nova fábrica de Rivian na Geórgia começará no próximo verão e a produção de veículos começará em 2024. A empresa planeja aumentar a produção em 50.000 veículos em sua fábrica em Normal, Illinois, que começou a construir a picape R1T em setembro e adicionou o SUV R1S esta semana com um caminhão de entrega que seguirá este mês.

Rivian enfrenta novos desafios em escala de construção conforme a demanda aumenta enquanto as dúvidas se dissipam sobre se uma nova empresa de carros elétricos será capaz de sobreviver ao que o CEO da Tesla, Elon Musk, descreveu como “inferno da produção”.

Pouco depois de Rivian abrir o capital, Musk disse que uma produção mais alta e fluxo de caixa igual seria o “verdadeiro teste” para Rivian. Consulte Mais informação

Autoridades de desenvolvimento econômico da Geórgia na sexta-feira se recusaram a revelar o estímulo total oferecido a Rivian, uma vez que ainda está sendo finalizado. A Geórgia já ofereceu à coreana Kia mais de US $ 450 milhões em incentivos para construir uma nova fábrica no estado, de acordo com alguns relatórios, e as autoridades do Texas ofereceram à Rivian até US $ 440 milhões pela nova fábrica. Consulte Mais informação

Reportagem adicional de Akash Sriram e Nivedita Balu em Bengaluru e Ben Klayman em Detroit; Edição de Vinay Dwivedi e Dan Grebler

